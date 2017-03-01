В регионе усиливается контроль за очисткой крыш
Один из самых проблемных мест в областном центре. Здесь большинство крыш - скатные. Жители в районе улиц Левитана и Короленко раньше постоянно жаловались на не почищенные кровли.
ЛИДИЯ КИСЛИЦЫНА:
«В этом году, вроде, никто под снег не попал, но был один случай в том году, по-моему, мальчика завалило. В этом году более стараются, чистят. С той стороны чистят и с этой. Раза два чистили».
Мальчик, на которого упал снег с крыши, не пострадал. Рядом с местом происшествия находились взрослые.
ЛИДИЯ КИСЛИЦЫНА:
«Его успели откапать. Потому что бабушка недалеко была, и он жив остался.
- Маленький мальчик?
- Не самый маленький. Лет семь, наверное».
Жители района отмечают, что в этом году к большинству крыш особых претензий нет.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В районе остаются дома с не почищенными кровлями. Дом номер 20 по улице Короленко, от того места, где ходят пешеходы он располагается примерно в 2-3х метрах. Однако, это не повод не уделять внимание крыши».
Еще один проблемный дом - на перекрестке Левитана и Попова. Здесь крыша так же не почищена. С нее свисают настоящие снежные сугробы.
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