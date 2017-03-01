В регионе усиливается контроль за очисткой крыш

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В регионе с наступлением весны - усиливается контроль за очисткой крыш. По свидетельствам жителей - уже есть случаи скатывания снега с кровель. В областном центре в ближайшее время особое внимание намерены уделить южной стороне зданий. Теруправления и управляющие компании переходят на ежедневный контроль всех скатные крыши в зоне своей ответственности. Артем Макаров проверил работу отвественных лиц.Один из самых проблемных мест в областном центре. Здесь большинство крыш - скатные. Жители в районе улиц Левитана и Короленко раньше постоянно жаловались на не почищенные кровли.Мальчик, на которого упал снег с крыши, не пострадал. Рядом с местом происшествия находились взрослые.Жители района отмечают, что в этом году к большинству крыш особых претензий нет.Еще один проблемный дом - на перекрестке Левитана и Попова. Здесь крыша так же не почищена. С нее свисают настоящие снежные сугробы.