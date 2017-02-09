В отношении ООО "Управляющая компания "Вятка Уют" возбудили уголовное дело.

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Прокуратура Ленинского района г. Кирова провела проверку исполнения жилищного законодательства в ООО «Управляющая компания «Вятка Уют».

Было установлено, что один из руководителей УК на протяжении 2016 года умышленно уклонялся от исполнения обязательств по договору горячего водоснабжения и теплоснабжения, заключенного с ОАО «Кировская теплоснабжающая компания», и не перечислял денежные средства на оплату предоставленных коммунальных услуг.

В результате "КТК" был причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки дознавателем ОД УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

по информации прокуратуры Кировской области