В Кирове устраняют аварию на магистральной теплосети.

Поделиться новостью:

Информация о нарушении в системе теплоснабжения на территории г. Кирова поступила в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области 12.03.2018 года.

На перекрестке ул. Пугачева и ул. Калинина произошла авария на магистральном трубопроводе теплосети.

Было нарушено теплоснабжение 30 жилых домов различной этажности, в которых проживают более тысячи человек, и двух социально-значимых объектов.

Для ликвидации аварии привлекаются 17 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 3 человека, 1 единица техники.

Напомним, сутки назад на той же ветке трубопровода также произошел прорыв. Последствия были устранены к утру 12 марта.

по информации ГУ МЧС по Кировской области