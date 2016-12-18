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Новости / ЖКХ

В Кирове устраняют аварию на магистральной теплосети.

Вчера, 20:20 | Просмотров: 176 | Версия для печати
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Информация о нарушении в системе теплоснабжения на территории г. Кирова поступила в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области 12.03.2018 года.
 
На перекрестке ул. Пугачева и ул. Калинина произошла авария на магистральном трубопроводе теплосети.
 
Было нарушено теплоснабжение 30 жилых домов различной этажности, в которых проживают более тысячи человек, и двух социально-значимых объектов.
 
Для ликвидации аварии привлекаются 17 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 3 человека, 1 единица техники.
 
Напомним, сутки назад на той же ветке трубопровода также произошел прорыв. Последствия были устранены к утру 12 марта.
 
по информации ГУ МЧС по Кировской области


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