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Новости / ЖКХ

В Кирове восстановили теплоснабжение домов в районе улицы Калинина.

Сегодня, 09:30 | Просмотров: 178 | Версия для печати
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Напомним, авария на участке теплотрассы в районе дома № 40 по ул. Калинина  произошла 12 марта около 15 часов.
 
И это был второй за сутки прорыв на магистральном водопроводе в данном микрорайоне.
 
В результате аварии теплоснабжение было ограничено в 15 жилых домах и 12 организациях по улицам Калинина, Короленко, Некрасова, Попова, Пугачёва, Грибоедова.
 
В школе № 59 были отменены занятия. Для максимально быстрого устранения последствий аварии теплоснабжение подключали по альтернативной схеме в обход поврежденного участка.
 
Ремонтные бригады КТК в составе 29 человек работали всю ночь. На восстановлении теплотрассы было задействовано 13 единиц техники.
 
13 марта, в 6.15 утра теплотрасса была заполнена, теплоснабжение восстановлено. По информации администрации г. Кирова, в настоящий момент без тепла остаётся 1 дом по адресу ул. Пугачёва, 2. Как пояснили в КТК, он запитан непосредственно от участка, где пока установлены заглушки на поврежденную теплосеть.
 
Специалисты планируют восстановить теплоснабжение этого дома в ближайшее время.


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