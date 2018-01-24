В Кирове продолжают расчищать тротуары после снегопада

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Как сообщили в Дирекции дорожного хозяйства, вчера подрядчики были заблаговременно проинформированы о приближающемся снегопаде. На улицы было выведено 90 единиц техники (в предыдущие бесснежные дни на линию выходило от 30 до 45 машин).Работали грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, самосвалы. Тротуары и пешеходные переходы очищались как с помощью мини-тракторов, так и ручным способом. На пешеходной части работало более 100 сотрудников подрядных организаций.Вывоз снега производился как с центральных, так и со второстепенных улиц города (Дзержинского, Жуковского, Заводская, Сормовская, Макаренко, Современная и другие). Общий объем вывезенных снежных масс составил 4448,5 кубометров.В настоящее время продолжается работа по расчистке пешеходных переходов, тротуаров, лестничных спусков, «треугольников видимости», а также дорог в сельских территориях.