В Кирове продолжают расчищать тротуары после снегопада
Работали грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, самосвалы. Тротуары и пешеходные переходы очищались как с помощью мини-тракторов, так и ручным способом. На пешеходной части работало более 100 сотрудников подрядных организаций.
Вывоз снега производился как с центральных, так и со второстепенных улиц города (Дзержинского, Жуковского, Заводская, Сормовская, Макаренко, Современная и другие). Общий объем вывезенных снежных масс составил 4448,5 кубометров.
В настоящее время продолжается работа по расчистке пешеходных переходов, тротуаров, лестничных спусков, «треугольников видимости», а также дорог в сельских территориях.
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