В кировском СУ СКР выясняют обстоятельства травмирования ребенка снежной массой, упавшей с крыши.

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По факту травмирования 9-летнего ребенка снежной массой, упавшей с крыши дома, начата доследственная проверка.

Напомним, ЧП произошло 14 марта около 15 часов на улице Карла Либкнехта. Ребенок 2008 г.р. с травмой головы был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудники СКР провели тщательный осмотр места происшествия и опросили очевидцев инцидента. Кроме того были опрошены представители управляющей компании, в чьем ведении находится территория и изучена документация по уборке снега с крыши данного дома. Со стороны следственных органов будут приняты все необходимые меры для установления ответственных лиц за уборку снега и всех обстоятельств ЧП.

Добавим, что накануне происшествия управляющая компания получила предписание о необходимости очистки снега с крыши и балконов здания, но работы были проведены не везде.

Коммунальщики пояснили это тем, что часть кровли не почистили из-за оставленных внизу у дома автомобилей.