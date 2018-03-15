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Новости / ЖКХ

В Кирове возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка упавшей к крыши снежной массой.

Сегодня, 12:36 | Просмотров: 38 | Версия для печати
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В СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
 
14 марта 2018 года мальчик 2008 г.р. был госпитализирован в больницу с повреждениями головы, возникшими в результате падения снега с крыши дома по улице К. Либкнехта.
 
По версии следствия, ООО «УК Октябрьского района г. Кирова», а также обслуживающая организация компании по договору содержания, обслуживанию и текущему ремонту многоквартирного дома на ул. К.Либкнехта, не осуществили чистку кровли дома от снега и наледи, а также должный контроль по выполнению указанных работ. В результате чего произошло обрушение снежной масс.
 
У пострадавшего 9-летнего ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Также мальчик получил скальпированную рану лба.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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