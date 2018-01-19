В Кирове в доме на Хлебозаводском проезде восстанавливают рухнувшее перекрытие.

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ЧП произошло 15 марта 2018 года. В доме № 28 между первым и вторым этажами провалилось деревянное перекрытие.

По информации управления ЖКХ администрации г. Кирова, здание было признано аварийным еще в апреле 2013 года. Всем жильцам, прописанным в доме, были разосланы письма с уведомлением о праве на предоставление жилого помещения в маневренном фонде. Но никто из жильцов переезжать не захотел.

В день, когда произошло обрушение, на место выезжали представители управляющей компании - МУП «ЦКС». 16 марта начались работы по восстановлению перекрытия. Ремонт планируют закончить к концу дня.

В ближайшее будет проведено собрание с жильцами дома по вопросу предоставления жилья в маневренном фонде. Всех желающих получить жилое помещение в маневренном фонде ждут в территориальном управлении по адресу: ул. Воровского, 79.

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Киров»» дом № 28 по Хлебозаводскому проезду предполагается снести до 2020 года.