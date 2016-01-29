На Пятницкой детская площадка превратилась в снежную свалку
Зимой на эту игровую площадку дети заходят не так уж и часто. В холодное время года востребована горка. Теперь взобраться на нее гораздо труднее.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Совсем недавно этот лед лежал на дороге. После его скидали на детскую площадку, получился целый сугроб, примерно с человеческий рост. Снег не вывозится уже неделю».
Это такой подарок на восьмое марта, с иронией говорит Антон Фоминых. Снег и ледышки, складирует здесь дворник. К слову, местные жители на него ни сколько не в обиде. Во всем винят начальство.
АНТОН ФОМИНЫХ, ЖИТЕЛЬ УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 20:
«Управляющая компания, я так понимаю и мастер, который ответственен за наши дворы, указания на вывоз снега не дает. Поэтому дворнику ничего не остается, как складировать на проезжей части или на детскую площадку».
Антон Фоминых уже сделал обращение в управляющую компанию.
АНТОН ФОМИНЫХ, ЖИТЕЛЬ УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 20:
«Я в управляющую компанию фотографию этого безобразия отнес и в подарочек кусочек льда».
Жители окрестных дворов опасаются, что их так и не услышат сугроб изо льда и снега растает только летом.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.03.2018