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Новости / ЖКХ

На Пятницкой детская площадка превратилась в снежную свалку

Сегодня, 17:55 | Просмотров: 88 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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На Пятницкой 20 сугробы растут не на крышах, а во дворе. В результате они достигли высоты взрослого человека. Снег по уверениям жителей не вывозится уже больше недели.

Зимой на эту игровую площадку дети заходят не так уж и часто. В холодное время года востребована горка. Теперь взобраться на нее гораздо труднее.

На Пятницкой детская площадка превратилась в снежную свалкуАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Совсем недавно этот лед лежал на дороге. После его скидали на детскую площадку, получился целый сугроб, примерно с человеческий рост. Снег не вывозится уже неделю».

Это такой подарок на восьмое марта, с иронией говорит Антон Фоминых. Снег и ледышки, складирует здесь дворник. К слову, местные жители на него ни сколько не в обиде. Во всем винят начальство.

На Пятницкой детская площадка превратилась в снежную свалкуАНТОН ФОМИНЫХ, ЖИТЕЛЬ УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 20:
«Управляющая компания, я так понимаю и мастер, который ответственен за наши дворы, указания на вывоз снега не дает. Поэтому дворнику ничего не остается, как складировать на проезжей части или на детскую площадку».

Антон Фоминых уже сделал обращение в управляющую компанию.

АНТОН ФОМИНЫХ, ЖИТЕЛЬ УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 20:
«Я в управляющую компанию фотографию этого безобразия отнес и в подарочек кусочек льда».

Жители окрестных дворов опасаются, что их так и не услышат сугроб изо льда и снега растает только летом.


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