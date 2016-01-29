На Пятницкой детская площадка превратилась в снежную свалку

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На Пятницкой 20 сугробы растут не на крышах, а во дворе. В результате они достигли высоты взрослого человека. Снег по уверениям жителей не вывозится уже больше недели.Зимой на эту игровую площадку дети заходят не так уж и часто. В холодное время года востребована горка. Теперь взобраться на нее гораздо труднее.Это такой подарок на восьмое марта, с иронией говорит Антон Фоминых. Снег и ледышки, складирует здесь дворник. К слову, местные жители на него ни сколько не в обиде. Во всем винят начальство.Антон Фоминых уже сделал обращение в управляющую компанию.Жители окрестных дворов опасаются, что их так и не услышат сугроб изо льда и снега растает только летом.