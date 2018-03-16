Рейд по очистке крыш от снега в городе Слободском
В связи с обильными снегопадами и колебаниями температуры воздуха увеличились вероятность схода снега и наледи с крыш зданий, навесов, с козырьков, расположенных над входом в подъезды жилых домов. Уборка снега и сосулек с крыш - обязательный вид работ по обслуживанию многоквартирного дома в зимний и весенний период. Выполнение этого вида работ находится на приоритетном контроле работников прокуратуры.
АНТОН ШУЛЯТЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЛОБОДСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРОКУРОРА:
«Нарушения, конечно же, выявляются, управляющим компаниям не удаётся своевременно очищать снежные навесы, крыши. Поэтому прокуратура применяет меры реагирования: были внесены представления по факту ненадлежащего содержания 17 многоквартирных домов».
К «зоне риска» с точки зрения образования сосулек и снежных навесов относятся практически все многоквартирные дома с покатыми и плоскими кровлями. Три года назад в Слободском шестилетняя девочка, Рита Южанина, погибла из-за схода ледяной глыбы с крыши. Сейчас состояние кровель всех домов в городе под пристальным контролем.
ПАВЕЛ ВАЙКУТИС, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СЛОБОДСКОГО:
«У нас еженедельно проходят совещания с представителями ЖКХ, мы рассматриваем дома, где не уран снег с крыш. Специалисты администрации изучают обстановку и к планёрке по пятницам они дают нам информацию, где и что нужно убрать».
Недавно в Кирове девятилетний мальчик получил травмы из-за падения снега с крыши дома на улице Карла Либкнехта. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и скальпированной раной лба. Расследование уголовного дела продолжается.
Добавим, что по закону собственники жилых помещений должны заботиться об очистке от снега и наледи с самостоятельно возведённых козырьков над балконами, поверхностей кондиционеров, оконных карнизов. Ведь если снег с этих объектов упадет и травмирует людей - то ответственность будет нести собственник жилого помещения.
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