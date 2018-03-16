Рейд по очистке крыш от снега в городе Слободском

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения снега с крыши на улице Преображенской. По версии следствия обслуживающая организация оказывала услуги, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. О том, как контролируется ситуация по уборке крыш от снега и наледи, расскажет Иван Швецов на примере города Слободского.В связи с обильными снегопадами и колебаниями температуры воздуха увеличились вероятность схода снега и наледи с крыш зданий, навесов, с козырьков, расположенных над входом в подъезды жилых домов. Уборка снега и сосулек с крыш - обязательный вид работ по обслуживанию многоквартирного дома в зимний и весенний период. Выполнение этого вида работ находится на приоритетном контроле работников прокуратуры.К «зоне риска» с точки зрения образования сосулек и снежных навесов относятся практически все многоквартирные дома с покатыми и плоскими кровлями. Три года назад в Слободском шестилетняя девочка, Рита Южанина, погибла из-за схода ледяной глыбы с крыши. Сейчас состояние кровель всех домов в городе под пристальным контролем.Недавно в Кирове девятилетний мальчик получил травмы из-за падения снега с крыши дома на улице Карла Либкнехта. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и скальпированной раной лба. Расследование уголовного дела продолжается.Добавим, что по закону собственники жилых помещений должны заботиться об очистке от снега и наледи с самостоятельно возведённых козырьков над балконами, поверхностей кондиционеров, оконных карнизов. Ведь если снег с этих объектов упадет и травмирует людей - то ответственность будет нести собственник жилого помещения.