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Новости / ЖКХ

Рейд по очистке крыш от снега в городе Слободском

Сегодня, 20:45 | Просмотров: 73 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения снега с крыши на улице Преображенской. По версии следствия обслуживающая организация оказывала услуги, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. О том, как контролируется ситуация по уборке крыш от снега и наледи, расскажет Иван Швецов на примере города Слободского.

В связи с обильными снегопадами и колебаниями температуры воздуха увеличились вероятность схода снега и наледи с крыш зданий, навесов, с козырьков, расположенных над входом в подъезды жилых домов. Уборка снега и сосулек с крыш - обязательный вид работ по обслуживанию многоквартирного дома в зимний и весенний период. Выполнение этого вида работ находится на приоритетном контроле работников прокуратуры.

Рейд по очистке крыш от снега в городе СлободскомАНТОН ШУЛЯТЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЛОБОДСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРОКУРОРА:
«Нарушения, конечно же, выявляются, управляющим компаниям не удаётся своевременно очищать снежные навесы, крыши. Поэтому прокуратура применяет меры реагирования: были внесены представления по факту ненадлежащего содержания 17 многоквартирных домов».
 
К «зоне риска» с точки зрения образования сосулек и снежных навесов относятся практически все многоквартирные дома с покатыми и плоскими кровлями. Три года назад в Слободском шестилетняя девочка, Рита Южанина, погибла из-за схода ледяной глыбы с крыши. Сейчас состояние кровель всех домов в городе под пристальным контролем.

Рейд по очистке крыш от снега в городе СлободскомПАВЕЛ ВАЙКУТИС, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СЛОБОДСКОГО:
«У нас еженедельно проходят совещания с представителями ЖКХ, мы рассматриваем дома, где не уран снег с крыш. Специалисты администрации изучают обстановку и к планёрке по пятницам они дают нам информацию, где и что нужно убрать».

Недавно в Кирове девятилетний мальчик получил травмы из-за падения снега с крыши дома на улице Карла Либкнехта. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и скальпированной раной лба. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что по закону собственники жилых помещений должны заботиться об очистке от снега и наледи с самостоятельно возведённых козырьков над балконами, поверхностей кондиционеров, оконных карнизов. Ведь если снег с этих объектов упадет и травмирует людей - то ответственность будет нести собственник жилого помещения.


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