Рейд по сосулькам: места старых падений

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За последние два года в Кирове произошло немало случаев травмирования людей снегом, который сошел с крыш. Артем Макаров отправился по адресам, где уже происходили ЧП и выяснил - ведется ли работа над ошибками.Злополучную крышу коммунальщики в этом году очистили от снега. На земле осталась сигнальная лента, привязанная к деревьям. Ночью прошел снегопад, в некоторых местах снег нависает над тротуаром. Такой же пятиэтажный дом, только находится он на улице Широнинцев. Здесь произошел похожий случай, но со смертельным исходом. Снег упал на коляску, где находился младенец. Ему был всего один месяц. Сегодня крыша дома находится в удовлетворительном состоянии, а вот на балконных козырьках есть сугробы. Напомним, трагедия произошла в феврале 2015-го года.В этом году в районе несколько раз были почищены кровли почти на всех домах. Однако, после ночного снегопада на крышах вновь много снега. Один из последних случаев падения ледяной глыбы на человека со смертельным исходом произошел в прошлом году. На перекрестке улиц Ленина и Преображенской погибла женщина. Она гуляла с внуком. Успела оттолкнуть ребенка в последний момент, тот не пострадал.