Рейд по сосулькам: места старых падений
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пятиэтажка, 44-й дом по улице Грибоедова. 10 октября 2014-го года, снег упал с крыши на коляску. В ней находился ребенок. Он получил серьезные травмы».
Злополучную крышу коммунальщики в этом году очистили от снега. На земле осталась сигнальная лента, привязанная к деревьям. Ночью прошел снегопад, в некоторых местах снег нависает над тротуаром. Такой же пятиэтажный дом, только находится он на улице Широнинцев. Здесь произошел похожий случай, но со смертельным исходом. Снег упал на коляску, где находился младенец. Ему был всего один месяц. Сегодня крыша дома находится в удовлетворительном состоянии, а вот на балконных козырьках есть сугробы. Напомним, трагедия произошла в феврале 2015-го года.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот же месяц, 25-е число. Дом четырнадцать по улице Левитана, снег с крыши сошел на девятилетнего мальчика. Ребенок получил травму. Вообще этот район - один из самых проблемных. Здесь, что не дом, то скатная крыша. И такие инциденты случались не редко».
В этом году в районе несколько раз были почищены кровли почти на всех домах. Однако, после ночного снегопада на крышах вновь много снега. Один из последних случаев падения ледяной глыбы на человека со смертельным исходом произошел в прошлом году. На перекрестке улиц Ленина и Преображенской погибла женщина. Она гуляла с внуком. Успела оттолкнуть ребенка в последний момент, тот не пострадал.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Многих несчастных случаев удалось бы избежать, если бы ответственные лица вовремя очищали кровли от снега».
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