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Новости / ЖКХ

Коммунальные проблемы на проспекте Строителей

Вчера, 14:48 | Просмотров: 130 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Девятиэтажный дом протекает насквозь. На проспекте Строителей, 50 во время оттепели дала течь кровля. Последствия заметны даже на нижних этажах.

Часть обоев просто-напросто растворилась. Валентина Маликова готовится делать дома ремонт. Квартиру затопило, но виноваты в этом отнюдь не соседи сверху.

Коммунальные проблемы на проспекте СтроителейВАЛЕНТИНА МАЛИКОВА:
«Да, это жидкие обои, когда начало тут течь, они постепенно начали отпадывать».

Вода течет по стене. Сначала это заметно было только в подъезде. Затем она стала затекать в квартиры к жителям.

ВАЛЕНТИНА МАЛИКОВА:
«Как только начал таять снег, так появились вот тут подтеки. Чем больше таяло, тем больше воды. Значит, крыша прохудилась. Требует ремонта».

Потоп ощутили не только жители верхних этажей. Вода добралась и до нижних.

Коммунальные проблемы на проспекте СтроителейАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На промокшей стене образовалась трещина. Она начинается на девятом этаже и заканчивается здесь, на четвертом. Уже образуется и на третьем. Как рассказали жители, дом затопило до первого этажа».

По словам жителей девятиэтажки, протечка была еще в прошлом году. Они сообщили об этом в управляющую компанию. Однако ситуация, как видно, изменилась только к худшему. А это 28-й дом по Хлебозаводскому проезду.

- Провел я тут трубы, оттуда тянул и все. Что б посуду помыть.

Несколько лет здесь жили без УК. Здание находится в аварийном состоянии. В доме живет семь семей. Недавно на втором этаже обрушился пол. Рабочие из новой управляющей компании быстро его восстановили. Но работы помимо этого - непочатый край. Жители и вовсе надеются, что их расселят.


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