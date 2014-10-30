Коммунальные проблемы на проспекте Строителей
Часть обоев просто-напросто растворилась. Валентина Маликова готовится делать дома ремонт. Квартиру затопило, но виноваты в этом отнюдь не соседи сверху.
ВАЛЕНТИНА МАЛИКОВА:
«Да, это жидкие обои, когда начало тут течь, они постепенно начали отпадывать».
Вода течет по стене. Сначала это заметно было только в подъезде. Затем она стала затекать в квартиры к жителям.
ВАЛЕНТИНА МАЛИКОВА:
«Как только начал таять снег, так появились вот тут подтеки. Чем больше таяло, тем больше воды. Значит, крыша прохудилась. Требует ремонта».
Потоп ощутили не только жители верхних этажей. Вода добралась и до нижних.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На промокшей стене образовалась трещина. Она начинается на девятом этаже и заканчивается здесь, на четвертом. Уже образуется и на третьем. Как рассказали жители, дом затопило до первого этажа».
По словам жителей девятиэтажки, протечка была еще в прошлом году. Они сообщили об этом в управляющую компанию. Однако ситуация, как видно, изменилась только к худшему. А это 28-й дом по Хлебозаводскому проезду.
- Провел я тут трубы, оттуда тянул и все. Что б посуду помыть.
Несколько лет здесь жили без УК. Здание находится в аварийном состоянии. В доме живет семь семей. Недавно на втором этаже обрушился пол. Рабочие из новой управляющей компании быстро его восстановили. Но работы помимо этого - непочатый край. Жители и вовсе надеются, что их расселят.
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