Коммунальные проблемы на проспекте Строителей

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Девятиэтажный дом протекает насквозь. На проспекте Строителей, 50 во время оттепели дала течь кровля. Последствия заметны даже на нижних этажах.Часть обоев просто-напросто растворилась. Валентина Маликова готовится делать дома ремонт. Квартиру затопило, но виноваты в этом отнюдь не соседи сверху.Вода течет по стене. Сначала это заметно было только в подъезде. Затем она стала затекать в квартиры к жителям.Потоп ощутили не только жители верхних этажей. Вода добралась и до нижних.По словам жителей девятиэтажки, протечка была еще в прошлом году. Они сообщили об этом в управляющую компанию. Однако ситуация, как видно, изменилась только к худшему. А это 28-й дом по Хлебозаводскому проезду.Несколько лет здесь жили без УК. Здание находится в аварийном состоянии. В доме живет семь семей. Недавно на втором этаже обрушился пол. Рабочие из новой управляющей компании быстро его восстановили. Но работы помимо этого - непочатый край. Жители и вовсе надеются, что их расселят.