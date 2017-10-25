Почти полвека во дворе дома на улице Красина, 55 нет тротуаров

Поделиться новостью:

Почти полвека во дворе дома номер 55-ть на улице Красина нет тротуаров. А машин становится все больше. И часто местным жителям, чтобы уступить дорогу автомобилю, приходится залезать в сугроб.Проект не предусматривал, что когда-нибудь будет столько машин. Поэтому и тротуар делать не стали. Этот дом для своих рабочих построил один из кировских заводов. Новое время, новые реалии. Постоянно возникают ситуации, когда человеку приходится разминуться с автомобилем.Большинство жителей 55-го дома по улице Красина - пенсионеры. Но есть и молодые мамы. Которым, будучи с коляской, очень трудно разойтись с автомобилем. Изношены и коммуникации, которые подводят тепло и воду к дому. Жители уже привыкли к регулярным раскопкам во дворе.Соседние дома построены были так же без тротуаров. Но их жителям со временем удалось благоустроить прилегающую территорию.Жители 55-го дома по улице Красина пытались войти в программу "Формирование комфортной городской среды". И обращались за помощью к депутату, но их заявку отклонили.