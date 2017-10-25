Почти полвека во дворе дома на улице Красина, 55 нет тротуаров
Проект не предусматривал, что когда-нибудь будет столько машин. Поэтому и тротуар делать не стали. Этот дом для своих рабочих построил один из кировских заводов. Новое время, новые реалии. Постоянно возникают ситуации, когда человеку приходится разминуться с автомобилем.
НИНА АНУЧИНА:
«Все машины едут по двору. И наши и чужие. У нас проходной двор. Все машины едут по нашему двору. Тротуаров нет. Это зимой. А летом, у нас такие лужи тут во дворе, что мы не знаем, как пройти».
Большинство жителей 55-го дома по улице Красина - пенсионеры. Но есть и молодые мамы. Которым, будучи с коляской, очень трудно разойтись с автомобилем. Изношены и коммуникации, которые подводят тепло и воду к дому. Жители уже привыкли к регулярным раскопкам во дворе.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь, через дорогу проходят коммуникации. По словам местных жителей, рабочие раскапывают трубы несколько раз в год. Однако, асфальт, после окончание работ они не укладывают».
ГАЛИНА УВАРОВА:
«Трубы поломаются, просто закидают камнями, землей и все. Никто не ремонтирует. В конце 75-го сдан дом и ни разу не ремонтировали дорогу. Ни разу».
Соседние дома построены были так же без тротуаров. Но их жителям со временем удалось благоустроить прилегающую территорию.
- Вот у этих все заасфальтировали. Вот только одна...
- Мы как прокаженные.
Жители 55-го дома по улице Красина пытались войти в программу "Формирование комфортной городской среды". И обращались за помощью к депутату, но их заявку отклонили.
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