В области продолжают выявлять опасные недострои

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Общественные активисты обнаружили еще один опасный недострой - на границе Кирово-Чепецкого района и областного центра. О том, какие нарушения выявлены, узнала наша съемочная группа.Верхние Черемушки - микрорайон на окраине Нововятска. Так он должен был выглядеть. На деле построено совсем не много. Некоторые стройки оставлены рабочими. Общественные активисты выявили здесь нарушения.Ограждения нет. На объекте нет и сторожа, который бы контролировал ситуацию. Меры безопасности просто напросто - отсутствуют. Сам недострой доступен каждому прохожему.А это второй недострой. Поле, из которого торчит арматура, на самом деле котлован. Зимой опасность можно и не заметить. А так объект выглядит летом. Общественные активисты обратились жалобой к властям.Отметим, в кировской области активисты обнаружили 15 опасных недостроев. Большая часть из них находится в Кирове.