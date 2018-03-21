В области продолжают выявлять опасные недострои
Верхние Черемушки - микрорайон на окраине Нововятска. Так он должен был выглядеть. На деле построено совсем не много. Некоторые стройки оставлены рабочими. Общественные активисты выявили здесь нарушения.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По двум таким объектам нам люди пожаловались. За спиной - это один объект, где построен каркас. Несколько этажей возведены. Причем есть ступени, где можно подняться верхние этажи. А ограждение... Этих мероприятий здесь не сделано».
Ограждения нет. На объекте нет и сторожа, который бы контролировал ситуацию. Меры безопасности просто напросто - отсутствуют. Сам недострой доступен каждому прохожему.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«От дороги до недостроя всего лишь 10-12 метров. Преодолеть такое расстояние, даже по сугробам - пара пустяков. Как говорят местные жители, в теплое время года здесь постоянно играют дети».
А это второй недострой. Поле, из которого торчит арматура, на самом деле котлован. Зимой опасность можно и не заметить. А так объект выглядит летом. Общественные активисты обратились жалобой к властям.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это нарушение строительных норм и правил с одной стороны, нарушение правил благоустройства. Здесь муниципалитет должен принять меры административного порядка, для того, что бы побудить собственника, застройщика оградить площадку».
Отметим, в кировской области активисты обнаружили 15 опасных недостроев. Большая часть из них находится в Кирове.
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