В микрорайоне КМДК без теплоснабжения остались 52 жилых дома.

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ЧП произошло около 11 часов 23 марта.

Рабочие строительной фирмы проводили земляные работы и порвали 2 кабеля (основной и резервный), питающие котельную на КМДК.

В итоге без теплоснабжения остались 52 жилых дома, детский сад № 19 на ул. Лесозаводской, пожарная часть и магазин. Резкого падения температуры в домах не произошло, поэтому жалоб от населения пока не поступало.

Спустя час для обеспечения циркуляции теплоносителя в системе были задействованы 3 передвижные электростанции.

В детском саду № 19 температура держится на уровне плюс 22 градуса. При необходимости будут установлены обогреватели.

Производитель работ будет привлечен к ответственности за нарушение правил благоустройства.