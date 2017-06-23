В Орловском районе кочегара котельной придавило бревнами.

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Следственными органами СКР РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, которое привело к травмированию человека.

ЧП произошло в январе 2018 года. По версии следствия, кочегар котельной приступил к распиловке бревен, уложенных в штабель, который примыкал к стене помещения котельной.

В результате произошло раскатывание бревен, и мужчину придавило к дверям здания. Кочегар получил тяжелые травмы.

Следствие полагает, что сотрудники котельной нарушили требования охраны труда. Бревна были уложены с нарушением установленных правил.

Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области