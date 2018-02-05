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Новости / ЖКХ

Жителей Кумён шокировали платежки за отопление

Сегодня, 15:23 | Просмотров: 149 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Жителей Кумён шокировали новые платежки. Надежды на снижение тарифов после строительства газовой котельной не оправдались. И сейчас только за отопление людям придётся выложить от восьми до одиннадцати тысяч рублей. У многих плата за коммунальные услуги уже превышает размер пенсии.

Тариф на тепловую энергию после строительства новой котельной не должен был превышать действующий ранее. Это было прописано в специальном инвестиционном соглашении. Однако, в этом году счета жителям пришли просто неподъемные.

- Я платила две двести, а сейчас мне пришло шесть триста, однокомнатная квартира - больше четырех тысяч одно отопление.

А за отопление трехкомнатной придется выложить и вовсе больше 11-ти тысяч. Инициативная группа жителей направила обращения в прокуратуру, антимонопольную службу, Приемную Президента и в Правительство области.

Жителей Кумён шокировали платежки за отоплениеАННА ВШИВЦЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. КУМЕНЫ:
«Просили освободить жителей поселка Кумены от оплаты за строительство котельной, у каждого почти сумма ЖКХ близка к сумме пенсии. Надо бы покушать, и купить лекарства, и на что? Посоветовали - если пенсионер не может платить, оформлять рассрочку или получать субсидии, и все».
 
 
Следует учесть, что в регионе изменилась схема оплаты за отопление, кроме того, в квитанции добавился перерасчет за прошлый год. Но даже с учетом всего перечисленного - тарифы в Куменах все равно считают неоправданно завышенными.

Жителей Кумён шокировали платежки за отоплениеВЛАДИМИР МАЛЫХ, ГЛАВА КУМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Мы хотели модернизировать систему отопления, было заключено инвестиционное соглашение с "Газпром теплоэнерго Киров", в результате цена за тепло вышла дороже, чем ожидалось в прогнозной цене, в связи с этим мы начали обращаться в соответствующие службы и органы, в РСТ - объяснить нам порядок расчета и уровень цены».
 
 
В районной администрации также пытаются разобраться в ситуации. По документам, и это подтверждает ответ из Минстроя России на запрос муниципалитета, в методике расчета тарифа инвестпрограмма учитываться не должна.

Жителей Кумён шокировали платежки за отоплениеВЕРА КОЛУПАЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ КУМЕНСКОГО РАЙОНА:
«Теплоснабжающая компания, которая к нам пришла, "Газпром теплоэнерго Киров", являлась инвестором, ранее теплоснабжающей организацией у нас не была, поэтому инвестиционная программа не должна была браться во внимание, однако, при утверждении тарифа РСТ приняла тариф с учетом этой инвестиционной программы, то есть, у нас то население, которое получало услугу от Куменских тепловых систем, тариф для них повысился на 49%».
 
 
Получается, что жители Кумен должны за десять лет расплатиться за строительство котельной и установку оборудования. В то время как сумма амортизации может распределяться на срок до 20 лет.

Жителей Кумён шокировали платежки за отоплениеИЛЬЯ МАРКОВ, ПРОКУРОР КУМЕНСКОГО РАЙОНА:
«Для того, чтобы снизить тариф, надо, наверное, увеличить срок амортизации и посмотреть, действительно ли оборудование может столько стоить по тем ценам, которые были представлены в РСТ. Сейчас в следственном управлении УМВД по Кировской области расследуется уголовное дело по завышению тарифов, в ходе дела и будет дана оценка тому, было завышение или нет».

Добавим, что наша телекомпания также отправила запрос в теплоснабжающую организацию с просьбой пояснить, как рассчитывается размер платы за отопление в Куменах.


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