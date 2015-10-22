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В городе подвели итоги "горячей линии" "Африка в квартире". В общей сложности на нее поступило почти 400 жалоб кировчан на превышение нормативной температуры в жилых помещениях. Сегодня организаторы горячей линии отправились в рейд по проблемным адресам.Большая делегация приехала в многоквартирные дома, которые находятся по адресам Октябрьский проспект 104 а и 102, чтобы посмотреть и установить причину так называемых перетопов. Когда жители обращаются с жалобой в управляющую компанию, что в их квартире жарко, то она чаще всего говорит, что виноваты "ресурсники". И наоборот, когда идет обращение в ресурсоснабжающую компанию жильцам говорят, что виновата управляющая компания. Первый дом, который посетили общественники, запитан непосредственно от тепловых сетей, и температура обеспечивается нормативная. Это доказывает проведенный замер в одной из квартир дома.Отметим, что в доме нет устройства, которое могло бы температуру понизить. Поэтому вопрос установки специальных устройств, а еще лучше автоматики, безусловно, актуален.Стоит добавить, что на сегодняшний день приняты поправки в закон и по программе капитального ремонта можно включать работы по установке тепловой автоматики.