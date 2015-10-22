В городе подвели итоги "горячей линии" "Африка в квартире"
Большая делегация приехала в многоквартирные дома, которые находятся по адресам Октябрьский проспект 104 а и 102, чтобы посмотреть и установить причину так называемых перетопов. Когда жители обращаются с жалобой в управляющую компанию, что в их квартире жарко, то она чаще всего говорит, что виноваты "ресурсники". И наоборот, когда идет обращение в ресурсоснабжающую компанию жильцам говорят, что виновата управляющая компания. Первый дом, который посетили общественники, запитан непосредственно от тепловых сетей, и температура обеспечивается нормативная. Это доказывает проведенный замер в одной из квартир дома.
СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы поднялись в квартиру, в ней температура нормативная. Мы использовали специальный прибор. Но если поднять головы и посмотреть на верхние этажи, то на большинстве квартир открыты окна. Это говорит о том, что есть два понимания. С одной стороны температура в квартире нормативная, с другой стороны люди считают, что она избыточная. Поэтому ее можно убавлять».
Отметим, что в доме нет устройства, которое могло бы температуру понизить. Поэтому вопрос установки специальных устройств, а еще лучше автоматики, безусловно, актуален.
ИГОРЬ КУЧИНЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Центр общественного контроля должен помочь УК как находить средства, которые позволять устанавливать регулирующие устройства. Вы слышали, что средняя цена 500 тысяч. Да есть экономия, но откуда взять жильцам эти 500 тысяч, когда для них тяжело платить за коммунальные услуги».
Стоит добавить, что на сегодняшний день приняты поправки в закон и по программе капитального ремонта можно включать работы по установке тепловой автоматики.
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