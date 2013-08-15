Стена здания по улице Романа Ердякова разваливается
Оградительная лента прижимается к стенке. Сама стена, того и гляди развалится. Кирпичи буквально вываливаются из кладки. Юрий живет как раз в том месте, где разрушений больше всего. Он рассказал, разваливаться стена начала в прошлом году.
ЮРИЙ:
«Так потихоньку началось. Дождь падает с крыши, крыша протекает и все».
Юрий рассказал, городские власти хотели расселить жителей, а потом снести дом. Сначала говорили про 17-год, затем про 18-й, сейчас все перенесли 2020-й. Перспектива, жить еще минимум два года за полуразвалившейся стеной, пока не пугает Юрия.
ЮРИЙ:
«А чего бояться? Крыша пока не сильно протекает, нормально. Где протекает, где нет».
Опасения должны быть, прежде всего, у тех, кто ходит возле этого дома. Кладка с каждым днем выглядит все хуже и хуже.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Стена разрушается, это не только видно, но и очень хорошо слышно. Жители этой квартиры рассказали, когда наступает ночь и автомобили по улице Романа Ердякова перестают ездить, они слышат, как осыпается кирпичная крошка».
Все что сделано для безопасности - натянута оградительная лента. Она явно не спасет от упавшего кирпича. Мы обратились в администрацию города, поинтересовались судьбой этой стенки и дома в целом. Представители властей отметили, о проблеме они знают. Более подробный ответ дадут в ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий.
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