Стена здания по улице Романа Ердякова разваливается

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Тем, кто проходит мимо третьего дома по улице Романа Ердякова, нужно быть очень осторожными. На голову запросто может упасть кирпич. Стена здания разваливается. Наша съемочная группа побывала на месте и пообщалась с жителями аварийного дома.Оградительная лента прижимается к стенке. Сама стена, того и гляди развалится. Кирпичи буквально вываливаются из кладки. Юрий живет как раз в том месте, где разрушений больше всего. Он рассказал, разваливаться стена начала в прошлом году.Юрий рассказал, городские власти хотели расселить жителей, а потом снести дом. Сначала говорили про 17-год, затем про 18-й, сейчас все перенесли 2020-й. Перспектива, жить еще минимум два года за полуразвалившейся стеной, пока не пугает Юрия.Опасения должны быть, прежде всего, у тех, кто ходит возле этого дома. Кладка с каждым днем выглядит все хуже и хуже.Все что сделано для безопасности - натянута оградительная лента. Она явно не спасет от упавшего кирпича. Мы обратились в администрацию города, поинтересовались судьбой этой стенки и дома в целом. Представители властей отметили, о проблеме они знают. Более подробный ответ дадут в ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий.