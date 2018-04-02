На треснувшей стене дома на улице Лепсе установили "маяки".

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Сообщения о том, что на доме № 5 на улице Лепсе появилась трещина, появились в соцсетях.

Для осмотра здания выехали представители управления гражданской защиты, теруправления по Октябрьскому району и управления ЖКХ. На трещину поставили маяки - специальные накладки из алебастра или цемента, чтобы увидеть, увеличивается ли она в размерах.

По результатам осмотра будет принято решение, какие действия необходимо предпринять в первую очередь. По информации управления гражданской защиты, ситуация находится под контролем.

Дважды в день сотрудники управляющей компании проводят замеры для определения прочности конструкций стен. Угрозы для жизни и здоровья жильцов нет.

фото vk.com