На треснувшей стене дома на улице Лепсе установили "маяки".
Сообщения о том, что на доме № 5 на улице Лепсе появилась трещина, появились в соцсетях.
Для осмотра здания выехали представители управления гражданской защиты, теруправления по Октябрьскому району и управления ЖКХ. На трещину поставили маяки - специальные накладки из алебастра или цемента, чтобы увидеть, увеличивается ли она в размерах.
По результатам осмотра будет принято решение, какие действия необходимо предпринять в первую очередь. По информации управления гражданской защиты, ситуация находится под контролем.
Дважды в день сотрудники управляющей компании проводят замеры для определения прочности конструкций стен. Угрозы для жизни и здоровья жильцов нет.
фото vk.com
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.