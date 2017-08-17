Жители деревни Русское опасаются, что могут лишиться единственной дороги к дому
Эта дорога, по которой уже сейчас не решаются проехать даже владельцы внедорожников, через считанные дни превратится в непроходимое болото. Пока здесь только проталины до 20 см в глубину. Весной, по словам местных жителей, под воду можно уйти больше, чем на метр.
- Вот видите, целое море. Сейчас это все растает, всю эту дорогу сносит туда в сторону пруда и практически непроезжая часть. В общем, дороги в деревню нет. Поэтому народ постоянно жалуется, народ хочет дороги. Просим вашей помощи. Чтобы вы тоже вместе с нами на администрацию повлияли.
- Маленький ребенок. Только что родился. То есть, чтобы выехать… мы не может отсюда выехать на маленькой машине. Соответственно сюда и не скорая не могут проехать, ни пожарные, ничего. Здесь было... рыбаки же сюда тоже ездят. И мужчине стало плохо. Скорая просто не могла проехать.
В Русском около 40 домовладений. Постоянно там проживают и пожилые люди, и дети. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в километре от деревни. Проблема в том, что здесь плохо следят за системой водоотведения. Труба, через которую талая вода с полей должна уходить в озеро, давно забита.
СТАНИСЛАВ КОЛПАЩИКОВ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Если прочистить трубу — это будет, скорее всего, временное решение. И то, возможно малоэффективное. То есть необходимо существенное увеличение сечения проходного. То есть либо это установка большего диаметра трубы, допустим железобетонной. Либо уже устройство импровизированного мостика».
Жители неоднократно обращались в администрацию, но получали один и тот же ответ - денег на ремонт муниципальной дороги нет.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ» ОНФ:
«Эта земля является городской. Она относится к ленинской территории. И насколько мы знаем и прочитали всю переписку, проблема уже была озвучена и проблема была им передана. Здесь подрядчик есть. Проблема вся в том, что не сделана должным образом система водоотведения. Если ее приводить все время в порядок, расчищать эту дорогу, то и проблемы как таковой быть не должно».
Сейчас проблемой занимаются активисты ОНФ и журналисты. Жители надеются, что общественное внимание поможет избежать ежегодной транспортной изоляции.
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