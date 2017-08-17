Жители деревни Русское опасаются, что могут лишиться единственной дороги к дому

Поделиться новостью:

С началом оттепели в Кирове традиционно вместе со снегом тают дороги. Жители деревни Русское обеспокоены тем, что в ближайшее время могут лишиться единственного подъездного пути к дому. Насколько серьезна проблема?Эта дорога, по которой уже сейчас не решаются проехать даже владельцы внедорожников, через считанные дни превратится в непроходимое болото. Пока здесь только проталины до 20 см в глубину. Весной, по словам местных жителей, под воду можно уйти больше, чем на метр.В Русском около 40 домовладений. Постоянно там проживают и пожилые люди, и дети. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в километре от деревни. Проблема в том, что здесь плохо следят за системой водоотведения. Труба, через которую талая вода с полей должна уходить в озеро, давно забита.Жители неоднократно обращались в администрацию, но получали один и тот же ответ - денег на ремонт муниципальной дороги нет.Сейчас проблемой занимаются активисты ОНФ и журналисты. Жители надеются, что общественное внимание поможет избежать ежегодной транспортной изоляции.