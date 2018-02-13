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Новости / ЖКХ

В Кирове рабочие по всему городу прочищают ливневую канализацию

Вчера, 17:37 | Просмотров: 101 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Оттепель создала серьезную проблему для пешеходов. Рабочие полным ходом прочищают ливневую канализацию, что должно в разы сократить количество луж. Но, как выяснил Артем Макаров, руки пока дошли не до всех проблемных мест.

Решетки ливневых канализаций примерзли, но это не проблема. Лед быстро тает под напором теплой воды. Всего пять минут и колодец прочищен. В некоторых, особо трудных случаях, процесс занимает до получаса.

В Кирове рабочие по всему городу прочищают ливневую канализацию МАКСИМ ЕГОРОВ, ПРОРАБ ГДМС:
«Песко-солянка забивается, которой мы посыпаем зимой, забивается в ливневую канализацию. Ее приходится прочищать постоянно. Откачивать».
 
 
В областном центре 63 километра ливневой канализации и две с половиной тысячи дождеприемных и смотровых колодцев. Подготовка ливневок к весне идет по графику. В первую очередь водоотведение делается в самых проблемных местах города. Подрядчики отмечают, они постоянно получают сообщения от граждан.

В Кирове рабочие по всему городу прочищают ливневую канализацию АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА МКУ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»:
«Поступают многочисленные обращения, мы стараемся оперативно реагировать. В первую очередь, еще раз повторяю, подрядная организация идет по графику. Сначала выполняет работы по графику, а потом реагирует на жалобы».
 
 
Закончить работы планируется 20-го апреля. Сейчас в Кирове много проблемных мест. Затоплены дороги, тротуары. Остро стоит проблема на второстепенных улицах. Эту лужу мы обнаружили на улице Володарского.

В Кирове рабочие по всему городу прочищают ливневую канализацию АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Глубина этой лужи в некоторых местах - сантиметров десять. Преодолевать это препятствие лучше всего в резиновых сапогах, если таковых не имеется, придется прыгать, а лучше всего обойти эту лужу по проезжей части».
 
 
Журчат ручьи и возле филармонии. Снег тает, некоторые места пешеходной зоны затоплены. Чем теплее, тем обстановка хуже. Уже сейчас глубина в некоторых местах около 20-ти сантиметров. Воде некуда уходить. Радует одно, ее можно обойти, но в городе немало луж, которые обойти просто невозможно.


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