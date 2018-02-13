В Кирове рабочие по всему городу прочищают ливневую канализацию

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«Песко-солянка забивается, которой мы посыпаем зимой, забивается в ливневую канализацию. Ее приходится прочищать постоянно. Откачивать».

«Поступают многочисленные обращения, мы стараемся оперативно реагировать. В первую очередь, еще раз повторяю, подрядная организация идет по графику. Сначала выполняет работы по графику, а потом реагирует на жалобы».

«Глубина этой лужи в некоторых местах - сантиметров десять. Преодолевать это препятствие лучше всего в резиновых сапогах, если таковых не имеется, придется прыгать, а лучше всего обойти эту лужу по проезжей части».

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