На Ленина, 78 обрушилась часть балкона

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Даже на тротуаре в центре города можно оказаться в зоне риска. У дома номер 78 по улице Ленина обвалилась часть балкона.Снег тает, а вмести с ним не только дороги, но и дома. Часть балкона - штукатурка, кирпичи обрушились. Вера Токарева живет как раз под тем самым балконом.У Веры Токаревой своего балкона нет. Большая часть отслоившейся штукатурки упала на другой балкон, этажом ниже. Хозяин квартиры сейчас в отпуске за границей, но он знает о случившемся. Как говорят жители дома, чудом никто не пострадал.В доме на перекрестке улиц Ленина и Преображенской немало проблем с безопасностью. Достаточно взглянуть на подъезд.Отметим, что тогда ни мужчина, ни его собака не пострадали. А горадминистрация и управляющая компания уже отреагировали. Но пока только на жалобу с обрушением части балкона. В ближайшее время он будет обследован. Опасную территорию должны оградить и натянуть строительную сетку.