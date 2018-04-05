На Ленина, 78 обрушилась часть балкона
Снег тает, а вмести с ним не только дороги, но и дома. Часть балкона - штукатурка, кирпичи обрушились. Вера Токарева живет как раз под тем самым балконом.
ВЕРА ТОКАРЕВА:
«Я вчера с карниза, с подоконника, убрала огромную, вот такую глыбу. А если бы она кому-нибудь на голову упала?».
У Веры Токаревой своего балкона нет. Большая часть отслоившейся штукатурки упала на другой балкон, этажом ниже. Хозяин квартиры сейчас в отпуске за границей, но он знает о случившемся. Как говорят жители дома, чудом никто не пострадал.
ВЕРА ТОКАРЕВА:
«Дело все в том, что когда у нас заняли первый этаж, стенки все убрали, дом у нас в трещинах».
В доме на перекрестке улиц Ленина и Преображенской немало проблем с безопасностью. Достаточно взглянуть на подъезд.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одна из главных проблем дома - это кривое крыльцо. Дом построен давно, со временем крыльцо осело. Здесь, так же нет перил. Со временем они сгнили. Кроме того, над подъездом, над дверью - нет козырька».
АННА САННИКОВА:
- Нет карниза у нас окна падали в прошлом году. Старые.
- Расскажите, как это было, когда окна упали?
- Это было ночью. Три часа утра было. Мужчина вышел с собакой гулять. На него целая рама сверху упала. Потом окна поменяли.
Отметим, что тогда ни мужчина, ни его собака не пострадали. А горадминистрация и управляющая компания уже отреагировали. Но пока только на жалобу с обрушением части балкона. В ближайшее время он будет обследован. Опасную территорию должны оградить и натянуть строительную сетку.
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