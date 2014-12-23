О работе городской аварийной службы
Замыкание в электросети, повреждение кабелей, засор в системе канализации - аварии на объектах ЖКХ весьма распространенное явление. Тут на помощь приходят аварийщики - принимают сигнал, направляют бригаду и ликвидируют причину аварии.
АЛЕКСЕЙ КОРНИЛОВ, ДИРЕКТОР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ МУП "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА":
«Устраняются заявки в течение часа, бригады выезжают в течении 5 минут после поступления заявки. На смене у нас присутствует два диспетчера постоянно, поэтому не дозвонившихся жителей не бывает».
Выезжая на аварию или даже на аварийную ситуацию, бригада не может голыми руками ликвидировать проблему, нужны инструменты, приспособления, а также материалы и запчасти.
АЛЕКСЕЙ КОРНИЛОВ, ДИРЕКТОР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ МУП "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА":
«Аварийная служба располагает транспортом. На смене работает три бригады слесарей-сварщиков и одна бригада электриков. У каждой бригады автомобиль, поэтому проблем с транспортом нет. Заявки всегда отрабатываются все».
Работа "Центральной коммунальной службы" налажена четко, ведь аварийная ситуация может наступить и в вечерние, и в ночные часы.
Обратиться в аварийную службу можно по телефону: 711-711
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