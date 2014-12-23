ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

06 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.8332
EURO: 70.7069
Погода в городе Кирове:
вечером:  0...+2°C
ночью:  -1...+1°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

О работе городской аварийной службы

Сегодня, 11:47 | Просмотров: 90 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В случае любого бытового ЧП кировчане могут обратиться за помощью в аварийную городскую службу. Как быстро коммунальщики выезжают на вызов?

Замыкание в электросети, повреждение кабелей, засор в системе канализации - аварии на объектах ЖКХ весьма распространенное явление. Тут на помощь приходят аварийщики - принимают сигнал, направляют бригаду и ликвидируют причину аварии.

О работе городской аварийной службыАЛЕКСЕЙ КОРНИЛОВ, ДИРЕКТОР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ МУП "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА":
«Устраняются заявки в течение часа, бригады выезжают в течении 5 минут после поступления заявки. На смене у нас присутствует два диспетчера постоянно, поэтому не дозвонившихся жителей не бывает».

Выезжая на аварию или даже на аварийную ситуацию, бригада не может голыми руками ликвидировать проблему, нужны инструменты, приспособления, а также материалы и запчасти.

АЛЕКСЕЙ КОРНИЛОВ, ДИРЕКТОР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ МУП "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА":
«Аварийная служба располагает транспортом. На смене работает три бригады слесарей-сварщиков и одна бригада электриков. У каждой бригады автомобиль, поэтому проблем с транспортом нет. Заявки всегда отрабатываются все».

Работа "Центральной коммунальной службы" налажена четко, ведь аварийная ситуация может наступить и в вечерние, и в ночные часы.

Обратиться в аварийную службу можно по телефону: 711-711


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Бывшего сотрудника кировского ГИБДД приговорили к 2,6 годам лишения свободы.

20:43 05.04.2018


Бывшего сотрудника кировского ГИБДД приговорили к 2,6 годам лишения свободы.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

20:31 05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

14:29 05.04.2018


Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

34 объекта в Кирове не могут гарантировать безопасной эвакуации людей при пожаре.

13:07 05.04.2018


34 объекта в Кирове не могут гарантировать безопасной эвакуации людей при пожаре.

В Кирове неизвестные сняли со здания два флага (ВИДЕО).

12:58 05.04.2018


В Кирове неизвестные сняли со здания два флага (ВИДЕО).

Кировская мэрия откажется от помощи квадрокоптеров.

11:37 05.04.2018


Кировская мэрия откажется от помощи квадрокоптеров.

В Кировской области выявлен новый случай бешенства.

10:45 05.04.2018


В Кировской области выявлен новый случай бешенства.

Все новости

Вести. Кировская область

О реализации проекта "Школа правовых знаний" и о путях преодоления правового нигилизма у молодежи

11:55 06.04.2018


О реализации проекта "Школа правовых знаний" и о путях преодоления правового нигилизма у молодежи

О работе городской аварийной службы

11:47 06.04.2018


О работе городской аварийной службы

В регионе подвели итоги операции "Лесовоз"

10:07 06.04.2018


В регионе подвели итоги операции "Лесовоз"

В Кирове начал работу расширенный форум для сельхозпроизводителей "АгроВятка"

10:05 06.04.2018


В Кирове начал работу расширенный форум для сельхозпроизводителей "АгроВятка"

Кировский врач вошла в тройку лучших на Всероссийском конкурсе

10:03 06.04.2018


Кировский врач вошла в тройку лучших на Всероссийском конкурсе

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В праздничные дни в Кирове будут работать службы экстренного реагирования

23.12.2014


В праздничные дни в Кирове будут работать службы экстренного реагирования

Работа экстренных и аварийных служб

30.12.2015


Работа экстренных и аварийных служб

Контроль за общественным транспортом

25.02.2010


Контроль за общественным транспортом

Кировская область получила средства на создание Системы-112

01.03.2017


Кировская область получила средства на создание Системы-112

В Кировской области создали Единую транспортную службу для школ.

01.02.2018


В Кировской области создали Единую транспортную службу для школ.

Минздрав о смерти гостя развлекательного парка в Порошино

05.01.2018


Минздрав о смерти гостя развлекательного парка в Порошино

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх