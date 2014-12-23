О работе городской аварийной службы

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В случае любого бытового ЧП кировчане могут обратиться за помощью в аварийную городскую службу. Как быстро коммунальщики выезжают на вызов?Замыкание в электросети, повреждение кабелей, засор в системе канализации - аварии на объектах ЖКХ весьма распространенное явление. Тут на помощь приходят аварийщики - принимают сигнал, направляют бригаду и ликвидируют причину аварии.Выезжая на аварию или даже на аварийную ситуацию, бригада не может голыми руками ликвидировать проблему, нужны инструменты, приспособления, а также материалы и запчасти.Работа "Центральной коммунальной службы" налажена четко, ведь аварийная ситуация может наступить и в вечерние, и в ночные часы.Обратиться в аварийную службу можно по телефону: 711-711