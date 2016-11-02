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Новости / ЖКХ

Показатели по капремонту в Кировской области ниже среднероссийских.

Сегодня, 18:56 | Просмотров: 56 | Версия для печати
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Ежегодный рейтинг регионов по уровню выполнения программ капремонта опубликовал Общероссийский Народный Фронт.

Из 69 регионов Кировская область занимает 46 место. Активисты отмечают, что хорошие результаты только по собираемости взносов. По остальным трем показателям, а это: уровень реализации 30-летних программ капремонта, эффективность использования средств за прошедший год и выполнение планов по работам на год, статистика совсем не впечатляющая.
 
 
В Фонде капитального ремонта – 46 позицию Кировской области называют "твердой серединой". Кроме того, там считают, что рейтинг не позволяет объективно оценить работу регионального оператора.
 
 
При этом специалисты готовы менять ситуацию. Так в фонде капремонта пересмотрели принципы формирования конкурсной документации, повысили привлекательность проектов для подрядчиков, внедрили авансирование, а еще добавили и новые виды работ.
 
 
Как бы то ни было, но за полгода согласно данным ОНФ наш регион опустился в рейтинге на 4 пункта.


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