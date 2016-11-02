Показатели по капремонту в Кировской области ниже среднероссийских.

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Из 69 регионов Кировская область занимает 46 место. Активисты отмечают, что хорошие результаты только по собираемости взносов. По остальным трем показателям, а это: уровень реализации 30-летних программ капремонта, эффективность использования средств за прошедший год и выполнение планов по работам на год, статистика совсем не впечатляющая.

В Фонде капитального ремонта – 46 позицию Кировской области называют "твердой серединой". Кроме того, там считают, что рейтинг не позволяет объективно оценить работу регионального оператора.

При этом специалисты готовы менять ситуацию. Так в фонде капремонта пересмотрели принципы формирования конкурсной документации, повысили привлекательность проектов для подрядчиков, внедрили авансирование, а еще добавили и новые виды работ.

Ежегодный рейтинг регионов по уровню выполнения программ капремонта опубликовал Общероссийский Народный Фронт.Как бы то ни было, но за полгода согласно данным ОНФ наш регион опустился в рейтинге на 4 пункта.