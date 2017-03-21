Течет крыша на Труда 70

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Больше десяти лет жители дома номер 70 по улице Труда встречают весну одинаково — ремонтом. Из года в год плохо отремонтированная крыша уничтожает потолки и стены квартир на верхних этажах.Лариса Пермякова опасается включать свет на собственной кухне. Воды, текущей с крыши так много, что капли иногда стекают даже по электропроводке. Грязные разводы на потолке — это привычная для женщины картина.Лариса Пермякова обращалась и в управляющую компанию и в жилищную инспекцию. Какие-то работы на крыше проводились. Однако это не просто не помогло, но и отсрочило капитальный ремонт кровли до 2038 года. Женщина разводит дома птиц и всерьез опасается, что сырость и плесень могут нанести непоправимый вред питомцам. Сосед Ларисы Пермяковой — Евгений, смотреть на стихийные узоры тоже устал.Не видеть проблему — не значит решить. Вода с крыши упорно стекает по стенам, портит обои и заливает проводку вмонтированную в потолки. Управляющая компания закрывает места протечек, но о ремонте речи не идет.От протечки страдают не только жильцы верхнего этажа. От постоянно текущей воды разрушаются даже несущие стены здания.По словам жильцов дома, подрядчики, которые зимой чистят с крыши снег, не раз предупреждали их о том, что крышу необходимо менять. В ходе работы они замечают много дыр и трещин.