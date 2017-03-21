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Новости / ЖКХ

Течет крыша на Труда 70

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 82 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Больше десяти лет жители дома номер 70 по улице Труда встречают весну одинаково — ремонтом. Из года в год плохо отремонтированная крыша уничтожает потолки и стены квартир на верхних этажах.

Лариса Пермякова опасается включать свет на собственной кухне. Воды, текущей с крыши так много, что капли иногда стекают даже по электропроводке. Грязные разводы на потолке — это привычная для женщины картина.

Течет крыша на Труда 70 ЛАРИСА ПЕРМЯКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«Ежегодно в весенне-осенний период, когда идет подтайка на крыше, у меня происходит вот эта вот беда. Обращение в управляющую компанию… вернее мне не отказывают, в 14ом и 15ом году даже провели ремонт на кухне, и каждый раз говорят, что в летнее время, при наступлении хорошей погоды, исправят все на крыше».

Лариса Пермякова обращалась и в управляющую компанию и в жилищную инспекцию. Какие-то работы на крыше проводились. Однако это не просто не помогло, но и отсрочило капитальный ремонт кровли до 2038 года. Женщина разводит дома птиц и всерьез опасается, что сырость и плесень могут нанести непоправимый вред питомцам. Сосед Ларисы Пермяковой — Евгений, смотреть на стихийные узоры тоже устал.

Течет крыша на Труда 70 ЕВГЕНИЙ БУТАРИН, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«Пришлось сделать двойные потолки. Потому, что каждый раз это протекает, это мучения такие происходят. Ну вот и воюем, каждый год воюем. Они не отказываются. Но и не делают».

Не видеть проблему — не значит решить. Вода с крыши упорно стекает по стенам, портит обои и заливает проводку вмонтированную в потолки. Управляющая компания закрывает места протечек, но о ремонте речи не идет.

- А вот текущий ремонт вы за свой счет делали?
- За свой, все за свой. Постоянно делаем, каждый год. Уже 10-12 лет вот такая история с протечкой крыши.

От протечки страдают не только жильцы верхнего этажа. От постоянно текущей воды разрушаются даже несущие стены здания.

Течет крыша на Труда 70 ИРИНА МИХАЛИЦИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«А то что у нас стена в подъезде, она постоянно… ее даже пришлось часть стены убирать кирпич просто менять кирпич, потому что она просто составляла угрозу жизни».

По словам жильцов дома, подрядчики, которые зимой чистят с крыши снег, не раз предупреждали их о том, что крышу необходимо менять. В ходе работы они замечают много дыр и трещин.


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