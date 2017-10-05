Кировчане получат за март квитанции с корректировкой.
По информации ПАО «Т Плюс», за март кировчанам направлены квитанции с корректировкой по оплате услуг централизованного теплоснабжения.
Сумма оплаты откорректирована по итогам 2017 года. Изменения коснутся граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета теплоэнергии (ОДПУ).
Величина корректировки – это разница между размером платы за отопление, определенным исходя из показаний ОДПУ и суммой платы, которая была предъявлена по конкретному помещению (квартире) за 2017 г.
Таким образом объем тепловой энергии, оплачиваемый потребителем, будет приведен в соответствие с объемом, поставленным в дом.
Корректировка оплаты может быть и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения – в зависимости от показаний счетчика.
Если в квитанции за теплоснабжение выполнено доначисление оплаты, а собственник не имеет возможности оплатить всю сумму сразу, гражданин может получить рассрочку платежа.
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