Кировчане получат за март квитанции с корректировкой.

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По информации ПАО «Т Плюс», за март кировчанам направлены квитанции с корректировкой по оплате услуг централизованного теплоснабжения.

Сумма оплаты откорректирована по итогам 2017 года. Изменения коснутся граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета теплоэнергии (ОДПУ).

Величина корректировки – это разница между размером платы за отопление, определенным исходя из показаний ОДПУ и суммой платы, которая была предъявлена по конкретному помещению (квартире) за 2017 г.

Таким образом объем тепловой энергии, оплачиваемый потребителем, будет приведен в соответствие с объемом, поставленным в дом.

Корректировка оплаты может быть и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения – в зависимости от показаний счетчика.

Если в квитанции за теплоснабжение выполнено доначисление оплаты, а собственник не имеет возможности оплатить всю сумму сразу, гражданин может получить рассрочку платежа.