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Новости / ЖКХ

Кировчане получат за март квитанции с корректировкой.

Вчера, 16:43 | Просмотров: 171 | Версия для печати
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По информации ПАО «Т Плюс», за март кировчанам направлены квитанции с корректировкой по оплате услуг централизованного теплоснабжения.
 
Сумма оплаты откорректирована по итогам 2017 года. Изменения коснутся граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета теплоэнергии (ОДПУ).
 
Величина корректировки – это разница между размером платы за отопление, определенным исходя из показаний ОДПУ и суммой платы, которая была предъявлена по конкретному помещению (квартире) за 2017 г.
 
Таким образом объем тепловой энергии, оплачиваемый потребителем, будет приведен в соответствие с объемом, поставленным в дом.
 
Корректировка оплаты может быть и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения – в зависимости от показаний счетчика.
 
Если в квитанции за теплоснабжение выполнено доначисление оплаты, а собственник не имеет возможности оплатить всю сумму сразу, гражданин может получить рассрочку платежа.


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