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Новости / ЖКХ

Активно таящий снег продолжает обнажать самые разные проблемные места

Сегодня, 13:30 | Просмотров: 86 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Активно таящий снег продолжает обнажать самые разные проблемные места в благоустройстве города.

После того, как снег растаял, во дворе третьего дома по улице Орджоникидзе образовалась огромная лужа. Как рассказали местные жители, такое здесь не первый год. Во время оттепели или после дождя вода заливает дорогу. По словам жителей, вина лежит на строителях. Ранее тут стояли двухэтажные деревянные дома, затем их снесли, грунт подняли и возвели многоэтажку. Водоотведение предусмотрено не было. Лужа в теплое время года не высыхает.

Гирсовский переулок находится в том же районе. Эта лужа не так внушительна по своей площади, однако гораздо глубже. На легковом автомобиле проезжать ее не безопасно. Колеса скрывает практически полностью. Даже у внедорожника. Вообще состояние дороги - плачевное. Практически не осталось асфальта. Рядом с одним из колодцев обвалилась земля. Глубокий провал находится рядом с жилым домом.

Проблемные места есть и в центре города. 123-й дом на улице Свободы - это историческое здание. Оно построено в 1917-м году. Сейчас в здании уже никто не живет. На стенах граффити, окна выбиты, а внутри мусор. Отметим, в 2016-м его чуть было не снесли, но общественность смогла отстоять объект культурного наследия. Сейчас дальнейшая судьба здания выглядит неопределенно. Ни ремонта, ни консервации не произведено.

А вот одно из когда-то красивейших зданий города, так называемый "китайский домик", уже стоит заколоченным. И это событие случилось после того, как в нашем эфире вышел сюжет, посвященный плачевному состоянию дома. Однако, назвать здание законсервированным, пока нельзя. Сейчас крыша практически отсутствует. А это значит, что разрушение дома будет продолжаться.


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