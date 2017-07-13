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Новости / ЖКХ

Дорожный вопрос снова требует срочного решения

Вчера, 20:41 | Просмотров: 94 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове на первый план вновь вышел вопрос о состоянии дорог. Общественные активисты указали на самые проблемные, на их взгляд, участки.

На улице Агрономической возводится несколько жилых домов. Дорога здесь давно не в лучшем состоянии. Большегрузы добили ее окончательно, говорят местные жители. Рядом с дорогой находится колодец, из которого постоянно выливается вода. Это только увеличило негативный эффект.

Дорожный вопрос снова требует срочного решенияСВЕТЛАНА ПОПОВА:
«Началось это все с лета 2017-го года. На сегодняшний день продолжает бежать вода. Причем в последнее время она бежит круглосуточно».

Местные жители обратились с жалобой к общественным активистам. Те, в свою очередь, выяснили, что колодец также принадлежит застройщику.

Дорожный вопрос снова требует срочного решенияКОНСТАНТИН ШАРАПОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«После нашего обращения в городскую администрацию было проведено обследование трубопроводной сети. Выяснено, что вода образуется в системе ливневой канализации, которая была изначально установлена застройщиком новых домов, но сейчас, данная система канализации еще не подключена городской сети».

Городские власти уже обратились к строителям и потребовали исправить ситуацию. Однако, пока действий никаких предпринято не было. Тем временем, ситуация на агрономической улице становится все хуже.

Эта грунтовка так же нанесена на карту убитых дорог общероссийского народного фронта. Дорогу Порошина-Сидоровка по весне часто размывает. Однако, в этом году были приняты меры, чтобы не допустить подобного сценария.

Дорожный вопрос снова требует срочного решенияАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас дорога на Сидоровку находится в удовлетворительном состоянии. Что бы так продолжалось и дальше власти ввели ограничение. Здесь не могут ездить грузовые автомобили. Именно большегрузы являются главной причиной, что дорога приходит в плохое состояние».

Чтобы устранить дефекты, которые есть сейчас, дорогу будут грейдировать.

Отметим, ограничение на движение большегрузов по дороге Порошино-Сидоровка будет действовать до 8-го мая.


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