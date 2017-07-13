Дорожный вопрос снова требует срочного решения

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В Кирове на первый план вновь вышел вопрос о состоянии дорог. Общественные активисты указали на самые проблемные, на их взгляд, участки.На улице Агрономической возводится несколько жилых домов. Дорога здесь давно не в лучшем состоянии. Большегрузы добили ее окончательно, говорят местные жители. Рядом с дорогой находится колодец, из которого постоянно выливается вода. Это только увеличило негативный эффект.Местные жители обратились с жалобой к общественным активистам. Те, в свою очередь, выяснили, что колодец также принадлежит застройщику.Городские власти уже обратились к строителям и потребовали исправить ситуацию. Однако, пока действий никаких предпринято не было. Тем временем, ситуация на агрономической улице становится все хуже.Эта грунтовка так же нанесена на карту убитых дорог общероссийского народного фронта. Дорогу Порошина-Сидоровка по весне часто размывает. Однако, в этом году были приняты меры, чтобы не допустить подобного сценария.Чтобы устранить дефекты, которые есть сейчас, дорогу будут грейдировать.Отметим, ограничение на движение большегрузов по дороге Порошино-Сидоровка будет действовать до 8-го мая.