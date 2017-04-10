Добраться до дома для жителей слободы Луговые сложная задача
Ехать на автомобиле - аккуратно и медленно. Под мутной водой скрываются глубокие ямы. Даже старожилы проезжают по дороге с опаской. Те же, кто на улицу береговую попал впервые и вовсе - разворачиваются.
БОРИС ОБЖЕРИН:
«У меня скорая помощь жене приезжала. Они останавливались около этой лужи. Ко мне домой шли пешком».
Такси отсюда не вызвать. Водители просто отказываются забирать пассажиров с улицы Береговой.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Грязь "по колено". Пройти по улице можно только в резиновых сапогах, но и они выручают не всегда. По весне лужи разливаются на столько, что и резиновые сапоги не помогут».
Местные жители рассказали, в таком состоянии эта дорога уже давно.
ВИКТОР ЗАЩИТНИКОВ:
«А в том году вообще было ужас. Не только проехать, пройти нельзя было.
- Каждую весну такая ситуация?
- Каждую весну. Да».
Большинство жителей улицы Береговой - пенсионеры. Немало тех, кому за 80-т. Леонид Бессолицын перед тем как сделать шаг, проверяет то место, куда собирается ступить.
ЛЕОНИД БЕССОЛИЦЫН:
«Вот так. С палочкой.
- Как по болоту?
- Да, как по болоту».
Жители слободы Луговые неоднократно обращались в администрацию. Согласно информации местных властей, дорога содержится в рабочем состоянии. Ее регулярно ровняет грейдер.
БОРИС ОБЖЕРИН:
«Грейдера тут никакого не было. Шесть лет назад был грейдер. Он, вместо "хорошо" сделал еще хуже».
Лужи стали глубже, а грязи еще больше. По словам Бориса Обжерина, больше на Береговой грейдера ни разу не видели. Жители надеются, что про них все же вспомнят. Про ремонт дороги пока речь не идет. Для начала нужно хотя бы засыпать глубокие ямы, в которых образуются лужи.
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