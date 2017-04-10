Добраться до дома для жителей слободы Луговые сложная задача

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Добраться до дома иногда бывает очень трудной задачей. Жители слободы Луговые Нововятского района идут по грязи и лужам. Единственная дорога в плохом состоянии.Ехать на автомобиле - аккуратно и медленно. Под мутной водой скрываются глубокие ямы. Даже старожилы проезжают по дороге с опаской. Те же, кто на улицу береговую попал впервые и вовсе - разворачиваются.Такси отсюда не вызвать. Водители просто отказываются забирать пассажиров с улицы Береговой.Местные жители рассказали, в таком состоянии эта дорога уже давно.Большинство жителей улицы Береговой - пенсионеры. Немало тех, кому за 80-т. Леонид Бессолицын перед тем как сделать шаг, проверяет то место, куда собирается ступить.Жители слободы Луговые неоднократно обращались в администрацию. Согласно информации местных властей, дорога содержится в рабочем состоянии. Ее регулярно ровняет грейдер.Лужи стали глубже, а грязи еще больше. По словам Бориса Обжерина, больше на Береговой грейдера ни разу не видели. Жители надеются, что про них все же вспомнят. Про ремонт дороги пока речь не идет. Для начала нужно хотя бы засыпать глубокие ямы, в которых образуются лужи.