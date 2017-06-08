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Новости / ЖКХ

Активисты проверили дороги, отремонтированные в прошлом году

Вчера, 10:29 | Просмотров: 123 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировские дороги инспектируют активисты Общероссийского народного фронта. На этот раз активисты проверили, как подрядчики выполняют свои гарантийные обязательства по уже отремонтированным дорогам.

Главный показатель качества дороги - это проверка дорожного полотна временем. Где-то с серьезными замечаниями, где-то не очень - зачастую, большинство дорог это испытание просто напросто не выдерживают.

Активисты проверили дороги, отремонтированные в прошлом годуКОНТАНТИН ШАРАПОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Одна из системных проблем, которая возникла с самого начала - это неправильная, не по госту укладка асфальта вокруг канализационных люков. Зима прошла, произошло разрушение асфальта вокруг люка, в результате у нас получаются большие ямы».

На одном только перекрестке Свободы и Орловской - около десятка ям. При современной стоимости каждого метра асфальтной дороги, такие недоработки вырисовываются в приличную сумму.

КОНТАНТИН ШАРАПОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Сейчас наша основная задача максимально собрать всю информацию относительно дефектов, которые у нас существуют. Мы составим со своей стороны дефектную ведомость, которую предоставим впоследствии в городскую администрацию, чтобы городская администрация в рамках гарантийных обязательств обязала подрядчика устранить все дефекты».

Уже сейчас на "Карте убитых дорог" общероссийского народного фронта отмечено почти триста улиц, а общая протяженность несоответствующего стандартам дорожного покрытия составляет более двухсот километров.


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