Активисты проверили дороги, отремонтированные в прошлом году

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Кировские дороги инспектируют активисты Общероссийского народного фронта. На этот раз активисты проверили, как подрядчики выполняют свои гарантийные обязательства по уже отремонтированным дорогам.Главный показатель качества дороги - это проверка дорожного полотна временем. Где-то с серьезными замечаниями, где-то не очень - зачастую, большинство дорог это испытание просто напросто не выдерживают.На одном только перекрестке Свободы и Орловской - около десятка ям. При современной стоимости каждого метра асфальтной дороги, такие недоработки вырисовываются в приличную сумму.Уже сейчас на "Карте убитых дорог" общероссийского народного фронта отмечено почти триста улиц, а общая протяженность несоответствующего стандартам дорожного покрытия составляет более двухсот километров.