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Новости / ЖКХ

В Кирове подвели итоги голосования по благоустройству дворовых территорий

Вчера, 10:30 | Просмотров: 228 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Кировские дворы станут красивее благодаря программе "Формирование комфортной городской среды". Дом по адресу Производственная, 10 набрал наибольшее количество голосов. Что это им дает?

Жители дома на Производственной, 10 уже давно хотели принять участие в программе "Формирование комфортной городской среды". И вот, в этом году они решили, что откладывать уже некуда и нужно действовать.

В Кирове подвели итоги голосования по благоустройству дворовых территорийТАТЬЯНА ТОЛСТОУХОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 10:
«Мы так потрудились, что даже похудели. Все бегали, так работали, что смогли добиться - мы в первых рядах, победители этого конкурса».

Для участия в отборе дворовых территорий участники должны были выполнить ряд условий. Например, представить дизайн проект благоустройства, сметный расчет стоимости работ и не только. Соседние дома тоже принимали участие в конкурсе, но не справились с заданием. А двор на Производственной, 10 набрал даже больше баллов, чем положено - 28, вместо 24-х.

В Кирове подвели итоги голосования по благоустройству дворовых территорийЕВГЕНИЙ КАРАЧЕВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ:
«Здесь будет сделано асфальтирование проездов, тротуаров, выпуски водосточные и парковка. Сейчас она на газоне, а мы сделаем вместо газона хорошую парковку».

Именно этого и не хватало жителям дома. Новая детская площадка у них уже есть, зеленая зона - тоже, освещением также все довольны. С наступлением относительно теплой погоды представители управления Жилищно-коммунального хозяйства, Гордормостроя и инициативные жители производят осмотр дворов-победителей для дальнейших ремонтных работ.

- Бордюр, где будем делать? Только сзади?
- Здесь возле дорожки.

Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" в Кирове преобразятся 46 дворовых территорий. На эти цели выделено 79 миллионов рублей. Отслеживать качество выполненных работ будут представители администрации города. Те, кто не успел стать участником программы в этом году, имеет возможность попробовать это сделать в следующем. Она рассчитана на пять лет. Кроме того, помимо собственных дворов благоустроить можно и места общественного отдыха: парки, скверы, набережные. Главное проявить инициативу и найти достаточное количество единомышленников.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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