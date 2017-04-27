В Кирове подвели итоги голосования по благоустройству дворовых территорий

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Кировские дворы станут красивее благодаря программе "Формирование комфортной городской среды". Дом по адресу Производственная, 10 набрал наибольшее количество голосов. Что это им дает?Жители дома на Производственной, 10 уже давно хотели принять участие в программе "Формирование комфортной городской среды". И вот, в этом году они решили, что откладывать уже некуда и нужно действовать.Для участия в отборе дворовых территорий участники должны были выполнить ряд условий. Например, представить дизайн проект благоустройства, сметный расчет стоимости работ и не только. Соседние дома тоже принимали участие в конкурсе, но не справились с заданием. А двор на Производственной, 10 набрал даже больше баллов, чем положено - 28, вместо 24-х.Именно этого и не хватало жителям дома. Новая детская площадка у них уже есть, зеленая зона - тоже, освещением также все довольны. С наступлением относительно теплой погоды представители управления Жилищно-коммунального хозяйства, Гордормостроя и инициативные жители производят осмотр дворов-победителей для дальнейших ремонтных работ.Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" в Кирове преобразятся 46 дворовых территорий. На эти цели выделено 79 миллионов рублей. Отслеживать качество выполненных работ будут представители администрации города. Те, кто не успел стать участником программы в этом году, имеет возможность попробовать это сделать в следующем. Она рассчитана на пять лет. Кроме того, помимо собственных дворов благоустроить можно и места общественного отдыха: парки, скверы, набережные. Главное проявить инициативу и найти достаточное количество единомышленников.