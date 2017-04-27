В Кирове подвели итоги голосования по благоустройству дворовых территорий
Жители дома на Производственной, 10 уже давно хотели принять участие в программе "Формирование комфортной городской среды". И вот, в этом году они решили, что откладывать уже некуда и нужно действовать.
ТАТЬЯНА ТОЛСТОУХОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 10:
«Мы так потрудились, что даже похудели. Все бегали, так работали, что смогли добиться - мы в первых рядах, победители этого конкурса».
Для участия в отборе дворовых территорий участники должны были выполнить ряд условий. Например, представить дизайн проект благоустройства, сметный расчет стоимости работ и не только. Соседние дома тоже принимали участие в конкурсе, но не справились с заданием. А двор на Производственной, 10 набрал даже больше баллов, чем положено - 28, вместо 24-х.
ЕВГЕНИЙ КАРАЧЕВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ:
«Здесь будет сделано асфальтирование проездов, тротуаров, выпуски водосточные и парковка. Сейчас она на газоне, а мы сделаем вместо газона хорошую парковку».
Именно этого и не хватало жителям дома. Новая детская площадка у них уже есть, зеленая зона - тоже, освещением также все довольны. С наступлением относительно теплой погоды представители управления Жилищно-коммунального хозяйства, Гордормостроя и инициативные жители производят осмотр дворов-победителей для дальнейших ремонтных работ.
- Бордюр, где будем делать? Только сзади?
- Здесь возле дорожки.
Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" в Кирове преобразятся 46 дворовых территорий. На эти цели выделено 79 миллионов рублей. Отслеживать качество выполненных работ будут представители администрации города. Те, кто не успел стать участником программы в этом году, имеет возможность попробовать это сделать в следующем. Она рассчитана на пять лет. Кроме того, помимо собственных дворов благоустроить можно и места общественного отдыха: парки, скверы, набережные. Главное проявить инициативу и найти достаточное количество единомышленников.
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