Двойной тариф за отопление переселенцам в Долгушино

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«Сейчас нам выставят перерасчет, начиная с октября 17 года до конца отопительного сезона, по тарифу 3.600, квитанции придут, я думаю, тысяч на 30-40 у людей будут, платить, естественно, нам нечем, мало того, что нам сейчас придут эти квитанции, в следующем году будет то же самое».

Жители микрорайона Долгушино жалуются на непомерно большие суммы за отопление. Так получилось, что газовая котельная обслуживает только два дома, которые были построены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.В семье Халиловых двое детей, работает один папа. В квитанции за декабрь сумма только за отопление - больше семи тысяч. Так получилось, что в двух домах для переселенцев тариф оказался вдвое больше общегородского.Новую газовую котельную для домов на Зеленина, 7 и 8 Марта, 4 запустили в октябре, когда уже начался отопительный сезон. И изначально УК Ленинского района выставила населению тарифы КТК. Котельную передали на обслуживание муниципальному предприятию «Лянгасово», и затем был установлен новый тариф, который составил 3 600 рублей за одну гигакалорию.Жителей же такой тариф шокировал, однако, куда бы они ни обращались, ответ был один - всё законно.В итоге в следующих квитанциях суммы получились гораздо меньше, но доплачивать до действующего тарифа все равно придется.Не устраивает жильцов и качество услуг.В соседнем доме, на улице 8 Марта, 4 другая картина.На высокие тарифы жители жаловались и в прокуратуру, и в РСТ, и в антимонопольную службу.Пришел ответ и на обращение жителей в Правительство области, где говорится, что в настоящее время рассматривается вопрос о передаче объектов теплоснабжения в эксплуатацию КТК.Добавим, что УК готова рассмотреть возможность предоставления рассрочки платежа по окончанию отопительного сезона. И при условии решения вопроса о передаче котельной».