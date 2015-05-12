Двойной тариф за отопление переселенцам в Долгушино
В семье Халиловых двое детей, работает один папа. В квитанции за декабрь сумма только за отопление - больше семи тысяч. Так получилось, что в двух домах для переселенцев тариф оказался вдвое больше общегородского.
ЮЛИЯ ХАЛИЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО УЛ. ЗЕЛЕНИНА, 7:
АННА ЧУДИНОВСКИХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУМП "ЛЯНГАСОВО":
«У нас тариф локальный, всего лишь на два дома, затраты обусловлены действующим законодательством, а объемы реализации очень маленькие, поэтому тариф получается высокий».
Жителей же такой тариф шокировал, однако, куда бы они ни обращались, ответ был один - всё законно.
НАМИК ХАЛИЛОВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО УЛ. ЗЕЛЕНИНА, 7:
«Приехал к нам директор Ленинской УК, я ничего сделать не могу, по своей инициативе, мне никто не давал на это разрешения, я вам сделаю тариф за отопление и за подогрев горячей воды 1.708 руб., по тарифу КТК».
В итоге в следующих квитанциях суммы получились гораздо меньше, но доплачивать до действующего тарифа все равно придется.
Не устраивает жильцов и качество услуг.
СОФЬЯ КЛЕСТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО УЛ. ЗЕЛЕНИНА, 7:
«Октябрь, ноябрь, декабрь, половина января, мы замерзали. Если мы ходили в своей трехкомнатной на 4 этаже в валенках, это как называется».
В соседнем доме, на улице 8 Марта, 4 другая картина.
ОЛЕСЯ ДАНЧЕНКО, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО УЛ. 8 МАРТА, 4:
«Минус 30 на улице, у нас + 35 в квартире, ноль на улице, у нас все равно + 35, мы топим улицу».
На высокие тарифы жители жаловались и в прокуратуру, и в РСТ, и в антимонопольную службу.
АННА ЧУДИНОВСКИХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУМП "ЛЯНГАСОВО":
«В настоящее время для решения данной ситуации администрация города Кирова поручила нашему предприятию провести конкурс на сдачу объектов теплоснабжения Долгушино в аренду, конкурс состоится ориентировочно летом 18 года».
Пришел ответ и на обращение жителей в Правительство области, где говорится, что в настоящее время рассматривается вопрос о передаче объектов теплоснабжения в эксплуатацию КТК.
ОЛЕСЯ ДАНЧЕНКО, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО УЛ. 8 МАРТА, 4:
«Я связалась с пресс-службой КТК, и мне сказали, что, скорее всего, она произойдет только в следующем году, а этот новый отопительный сезон с такими ценами мы просто не переживем, у нас просто не останется средств к существованию».
Добавим, что УК готова рассмотреть возможность предоставления рассрочки платежа по окончанию отопительного сезона. И при условии решения вопроса о передаче котельной».
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