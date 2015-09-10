УК отказывается ремонтировать дом, который обладает исторической ценностью

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В центре Кирова на Преображенской, 39-а стоит дом - ровесник революции. В нем когда-то жили слуги вятского купца Ездакова. Сегодня здание, по сути, находится в аварийном состоянии, сильно протекает и гниет крыша, везде видны следы протечки. Но ремонтировать его никто не торопиться.Жильцы дома каждый месяц исправно платят коммунальные платежи, но ни элементарного содержания общедомового имущества, ни текущего ремонта от управляющей компании добиться не могут. Дом относится к категории выявленных объектов культурного наследия. И управляющая компания использует это как предлог, чтобы не проводить ремонт, ссылаясь на то, что при ремонте дом, потенциально представляющий историческую ценность, может быть поврежден.В реестр объектов культурного наследия дом пока не включен. Для этого требуется дорогостоящая историко-культурная экспертиза, поэтому добиться его восстановления как объекта, представляющего историческую ценность, тоже не представляется возможным. С 2012 года жильцы дома ведут переписку с властями и различными инстанциями, но на сегодняшний день проблема так и не решена. Сильно протекает и гниет крыша, везде видны следы протечки.Таких домов в Кирове и других регионах много, поэтому проблема носит системный характер. Сейчас активисты общероссийского народного фронта вместе с жильцами направили новое обращение в прокуратуру. Также они намерены выяснить, на что ушли деньги жильцов, предназначенные на содержание и текущий ремонт. Эти взносы люди исправно платят управляющей компании.