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Новости / ЖКХ

УК отказывается ремонтировать дом, который обладает исторической ценностью

Вчера, 17:41 | Просмотров: 141 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В центре Кирова на Преображенской, 39-а стоит дом - ровесник революции. В нем когда-то жили слуги вятского купца Ездакова. Сегодня здание, по сути, находится в аварийном состоянии, сильно протекает и гниет крыша, везде видны следы протечки. Но ремонтировать его никто не торопиться.

Жильцы дома каждый месяц исправно платят коммунальные платежи, но ни элементарного содержания общедомового имущества, ни текущего ремонта от управляющей компании добиться не могут. Дом относится к категории выявленных объектов культурного наследия. И управляющая компания использует это как предлог, чтобы не проводить ремонт, ссылаясь на то, что при ремонте дом, потенциально представляющий историческую ценность, может быть поврежден.

УК отказывается ремонтировать дом, который обладает исторической ценностью ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наша цель поднять вопрос на областном уровне. Скорее провести надлежащие процедуры, чтобы их включить в программу капитального ремонта, как объект, пока еще не имеющего статус памятника. Либо муниципалитет принял меры, чтобы жители жили в нормальных условиях».

В реестр объектов культурного наследия дом пока не включен. Для этого требуется дорогостоящая историко-культурная экспертиза, поэтому добиться его восстановления как объекта, представляющего историческую ценность, тоже не представляется возможным. С 2012 года жильцы дома ведут переписку с властями и различными инстанциями, но на сегодняшний день проблема так и не решена. Сильно протекает и гниет крыша, везде видны следы протечки.

УК отказывается ремонтировать дом, который обладает исторической ценностью АНДРЕЙ МОТОВИЛОВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«Наш дом был построен еще до революции. Дом добрый, теплый. У нас центральное отопление. А крыша бежит и так протекает с периода таяния снега, в очень сильные дождливые дни, до первого этажа течет».

Таких домов в Кирове и других регионах много, поэтому проблема носит системный характер. Сейчас активисты общероссийского народного фронта вместе с жильцами направили новое обращение в прокуратуру. Также они намерены выяснить, на что ушли деньги жильцов, предназначенные на содержание и текущий ремонт. Эти взносы люди исправно платят управляющей компании.


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