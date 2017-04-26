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Новости / ЖКХ

Улицу Карла Маркса вымыли с шампунем

Сегодня, 11:59 | Просмотров: 76 | Версия для печати
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По поручению Ильи Шульгина подрядчик опробовал новую для Кирова технологию.

Накануне глава администрации Кирова Илья Шульгин обратил внимание на то, что в весенней уборке города необходимо использовать современные технологии: на дорогах и тротуарах за зиму скопилось много песка, остатков противогололедных реагентов. Кроме того, на проезжей части от транспортных средств образуется масляная пленка. С такого рода загрязнениями лучше всего справляются специальные моющие средства - дорожные шампуни.

Вчера в ночную смену рабочие ООО «КУУ-4» впервые провели мойку дорожным шампунем участка ул. К. Маркса от Воровского до Преображенской.

- Вчера мы протестировали моющее оборудование. Настроили его на базе уже имеющихся машин, закупили пробную партию моющего средства - дорожного шампуня «Транс-Пол Дор». Это средство безвредно как для дорожного покрытия и почвы, так и для автомобильных шин, - рассказал руководитель подрядной организации Андрей Петрыгин.

Для влажной уборки улиц с применением дорожного шампуня использовали две машины - одна распыляет, другая смывает. Испытания, по мнению специалистов, прошли «на отлично». В ближайшее время подобным способом начнут убирать и другие улицы в центральной части города. В частности, в ночь с 19 на 20 апреля машины пройдут по улицам Ленина и Воровского.

- Технология эта достаточно дорогостоящая, но мы понимаем, что сфера благоустройства не стоит на месте. Планируем и дальше следовать новым направлениям развития, - отметил Андрей Петрыгин.

Добавим, что КУУ-4 также приступила к мойке дорожных ограждений. Обработано уже несколько десятков метров на ул. Воровского от Ленина до Горького, ул. К. Маркса.

Кроме того, обновляются урны для мусора - их отправляют в ремонт и покраску после зимнего сезона. Планируется, что к майским праздникам порядка 400 оранжевых урн с логотипом САХ будут обновлены.


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