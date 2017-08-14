Кировчане жалуются на плохие дороги
Яма заканчивается канализационным люком. Последний открыт уже целую неделю. И все это посреди дороги. Этот участок улицы Рудницкого водители преодолевают с особой осторожностью. Того и гляди, провалишься.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ:
«Ездить невозможно, как описать. Дороги не ремонтируются, ничего не ремонтируется. Это везде такая, не только здесь. По всему Кирову такая вот "фигня"».
Отметим, улица Рудницкого в этом году не попала в программу "Безопасные и качественные дороги". Поэтому скорого ремонта ждать не приходится. А эта дорога находится в слободе Сошени Нововятского района. Местные жители даже не помнят, когда она была в нормальном состоянии.
НАТАЛЬЯ ГРЕБНЕВА:
«Я здесь живу 77-го года с сентября месяца, всю жизнь практически хожу по такой дороге. Люди возят сюда детей в садик вот в этот. Из Нововятска и из каких-то деревень. - И с 77го года ее не ремонтировали? Грейдер хоть проезжал? - Нет, никогда ничего не было».
Улица Комсомольская в слободе Сошени - это кратчайшая дорога к остановке общественного транспорта.
Поэтому по ней постоянно ходят люди пожилого возраста. Нина Осташенко живет в этом районе 20-ть лет.
НИНА ОСТАШЕНКО:
«Я приехала, чуть по ровней были эти тротуарчики. Сейчас совсем покосились. Дорогу никто не делает. Так и ходим. Трудно. Было очень грязно, так обходили вот там, по той дороге».
Идти в обход еще труднее, говорит пенсионерка. Это большой крюк, да еще и машин много ездит по параллельной дороге. Многие жители уже и не надеются, что улицу Комсомольскую когда-нибудь приведут в порядок.
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