ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

21 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.3222
EURO: 75.6532
Погода в городе Кирове:
днём:  +1...+3°C
вечером:  -1...+1°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Кировчане жалуются на плохие дороги

Вчера, 20:03 | Просмотров: 162 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Чем дальше от главных улиц, тем глубже ямы. Кировчане жалуются на плохие дороги. Наша съемочная группа проехалась по проблемным участкам.

Яма заканчивается канализационным люком. Последний открыт уже целую неделю. И все это посреди дороги. Этот участок улицы Рудницкого водители преодолевают с особой осторожностью. Того и гляди, провалишься.

Кировчане жалуются на плохие дорогиВЛАДИМИР ИВАНОВ:
«Ездить невозможно, как описать. Дороги не ремонтируются, ничего не ремонтируется. Это везде такая, не только здесь. По всему Кирову такая вот "фигня"».

Отметим, улица Рудницкого в этом году не попала в программу "Безопасные и качественные дороги". Поэтому скорого ремонта ждать не приходится. А эта дорога находится в слободе Сошени Нововятского района. Местные жители даже не помнят, когда она была в нормальном состоянии.

Кировчане жалуются на плохие дорогиНАТАЛЬЯ ГРЕБНЕВА:
«Я здесь живу 77-го года с сентября месяца, всю жизнь практически хожу по такой дороге. Люди возят сюда детей в садик вот в этот. Из Нововятска и из каких-то деревень. - И с 77го года ее не ремонтировали? Грейдер хоть проезжал? - Нет, никогда ничего не было».

Улица Комсомольская в слободе Сошени - это кратчайшая дорога к остановке общественного транспорта.
Поэтому по ней постоянно ходят люди пожилого возраста. Нина Осташенко живет в этом районе 20-ть лет.

Кировчане жалуются на плохие дорогиНИНА ОСТАШЕНКО:
«Я приехала, чуть по ровней были эти тротуарчики. Сейчас совсем покосились. Дорогу никто не делает. Так и ходим. Трудно. Было очень грязно, так обходили вот там, по той дороге».

Идти в обход еще труднее, говорит пенсионерка. Это большой крюк, да еще и машин много ездит по параллельной дороге. Многие жители уже и не надеются, что улицу Комсомольскую когда-нибудь приведут в порядок.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Вятка перешла рубеж нулевого поста

15:46 20.04.2018


Вятка перешла рубеж нулевого поста

Этого Дня Победы она не дождалась...

15:43 20.04.2018


Этого Дня Победы она не дождалась...

В пригороде Кирова нетрезвый водитель улетел в кювет

12:18 19.04.2018


В пригороде Кирова нетрезвый водитель улетел в кювет

Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

12:05 19.04.2018


Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

Улицу Карла Маркса вымыли с шампунем

11:59 19.04.2018


Улицу Карла Маркса вымыли с шампунем

18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде

11:56 19.04.2018


18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде

За сутки Вятка поднялась на 21 см

11:50 19.04.2018


За сутки Вятка поднялась на 21 см

Все новости

Вести. Кировская область

У Северной больницы появится вертолётная площадка

20:05 20.04.2018


У Северной больницы появится вертолётная площадка

Кировчане жалуются на плохие дороги

20:03 20.04.2018


Кировчане жалуются на плохие дороги

Литературно-краеведческий десант в Перекопе

15:15 20.04.2018


Литературно-краеведческий десант в Перекопе

В областном сборном пункте прошел очередной "День призывника"

11:38 20.04.2018


В областном сборном пункте прошел очередной "День призывника"

Каким будет туристический сезон в Кирове?

10:16 20.04.2018


Каким будет туристический сезон в Кирове?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Ремонт дороги в Радужном

14.08.2017


Ремонт дороги в Радужном

Сдан участок автодороги Сошени - Радужный

24.10.2017


Сдан участок автодороги Сошени - Радужный

Жители Нововятска залатали разбитую дорогу тем, что было под рукой

26.08.2015


Жители Нововятска залатали разбитую дорогу тем, что было под рукой

Кировчане продолжают жаловаться на неочищенные тротуары и дороги

13.02.2018


Кировчане продолжают жаловаться на неочищенные тротуары и дороги

Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды"

25.10.2017


Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды"

Жители деревни Пестовы обратились в ОНФ

17.08.2017


Жители деревни Пестовы обратились в ОНФ

Популярные новости

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх