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Чем дальше от главных улиц, тем глубже ямы. Кировчане жалуются на плохие дороги. Наша съемочная группа проехалась по проблемным участкам.Яма заканчивается канализационным люком. Последний открыт уже целую неделю. И все это посреди дороги. Этот участок улицы Рудницкого водители преодолевают с особой осторожностью. Того и гляди, провалишься.Отметим, улица Рудницкого в этом году не попала в программу "Безопасные и качественные дороги". Поэтому скорого ремонта ждать не приходится. А эта дорога находится в слободе Сошени Нововятского района. Местные жители даже не помнят, когда она была в нормальном состоянии.Улица Комсомольская в слободе Сошени - это кратчайшая дорога к остановке общественного транспорта.Поэтому по ней постоянно ходят люди пожилого возраста. Нина Осташенко живет в этом районе 20-ть лет.Идти в обход еще труднее, говорит пенсионерка. Это большой крюк, да еще и машин много ездит по параллельной дороге. Многие жители уже и не надеются, что улицу Комсомольскую когда-нибудь приведут в порядок.