В Кирове официально дали старт сезону масштабного ремонта дорог
От вечного огня до Театральной площади. Этот участок улицы Московской практически уже лишился верхнего слоя асфальта. Ремонт только стартовал, закончить его планируют в конце мая. До Дня Победы необходимо, как минимум, положить выравнивающий слой. Отметим, Московская обновляется в рамках проекта безопасные и качественные дороги.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Финансирование проекта у нас осуществляется за счет за счет всех трех уровней бюджета - это федеральный, областной и местный бюджет. На 18й год предполагается провести ремонтные работы на 82х улицах города Кирова. Общая протяженность ремонта у нас составит порядка 95-ти километров».
В этом году на ремонт дорог в областном центре планируют потратить более одного миллиарда ста миллионов рублей. Глава администрации города Илья Шульгин подчеркнул, необходимо избежать тех ошибок, которые допустили подрядчики в прошлом году.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Особое внимание просьба обратить на работу с колодцами, в прошлом году "БКД" - прекрасные дороги, было "смазано" тем, что у нас были недоработаны колодцы. Это было ужасное впечатление. Едешь по ровной дороге, и неожиданно возникают такие препятствия».
Чтобы избежать подобного в этом году, отметил Илья Шульгин, нужно обеспечить надлежащий контроль, причем не только со стороны администрации города. К этой работе вновь должна быть привлечена общественность. Глава администрации так же подчеркнул, жители Кирова должны быть вовремя проинформированы о ремонте.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Нужно обязательно график составить с учетом проведения этих работ, нужно его разместить на сайте, что бы он был общедоступный, что бы все понимали, где будут затруднения движения. Потому что город у нас такой, подвержен, так скажем, пробкам. Что бы летом не доставить дискомфорт или доставить его минимально нужно все эти вещи будет учитывать».
Каждый участок ремонта обозначат заранее. Будут установлены стенды. На нем будет информация о периоде проведения работ и контактные данные заказчика и подрядчика.
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