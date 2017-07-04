В Кирове официально дали старт сезону масштабного ремонта дорог

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В Кирове официально презентовали открытие сезона большого дорожного ремонта. В областном центре началась реализация программы безопасные и качественные дороги. Рабочие уже приводят в порядок первый участок. Это улица Московская.От вечного огня до Театральной площади. Этот участок улицы Московской практически уже лишился верхнего слоя асфальта. Ремонт только стартовал, закончить его планируют в конце мая. До Дня Победы необходимо, как минимум, положить выравнивающий слой. Отметим, Московская обновляется в рамках проекта безопасные и качественные дороги.В этом году на ремонт дорог в областном центре планируют потратить более одного миллиарда ста миллионов рублей. Глава администрации города Илья Шульгин подчеркнул, необходимо избежать тех ошибок, которые допустили подрядчики в прошлом году.Чтобы избежать подобного в этом году, отметил Илья Шульгин, нужно обеспечить надлежащий контроль, причем не только со стороны администрации города. К этой работе вновь должна быть привлечена общественность. Глава администрации так же подчеркнул, жители Кирова должны быть вовремя проинформированы о ремонте.Каждый участок ремонта обозначат заранее. Будут установлены стенды. На нем будет информация о периоде проведения работ и контактные данные заказчика и подрядчика.