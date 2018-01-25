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Новости / ЖКХ

Кировские подрядчики оказались не готовы к снегопаду

Вчера, 13:27 | Просмотров: 183 | Версия для печати
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Сегодня утром глава администрации Кирова Илья Шульгин провел оперативное совещание с подрядчиками, обслуживающими улично-дорожную сеть областного центра, и руководителями управляющих компаний.

- Ночь с субботы на воскресенье показала неготовность подрядных организаций противостоять стихии. Вчерашний день только подтвердил это, - подчеркнул Илья Шульгин. - Должна быть полная мобилизация личного состава и техники.

Как доложили руководители подрядных организаций, вся техника, имеющаяся в наличии, уже выведена на городские территории: на дорогах и тротуарах работает в общей сложности 104 единицы спецтехники, еще 31 - во дворах. В работах задействовано около 800 человек (в том числе дворники).

Начальник управления ЖКХ Андрей Кошурников отметил, что для уборки дворов такого количества техники, конечно недостаточно, -  но сейчас приоритеты отданы расчистке проезжей части.

Илья Шульгин обратил внимание на то, что количество машин, которые могли бы работать на уборке улиц, в целом по Кирову порядка 200, при этом в отчетах подрядчиков речь идет только о 135-ти.

- Надо привлекать и технику, имеющуюся у предприятий и организаций города - договаривайтесь, организуйте работу, все силы должны быть брошены на обеспечение нормативного состояния дорог и тротуаров, - обратился Илья Шульгин к руководству Дирекции дорожного хозяйства.

На данный момент в самой сложной ситуации находится микрорайон Чистые Пруды - здесь в непроезжем состоянии оказалась улица Современная, которая в выходные была заставлена машинами, и снегоуборочная техника не смогла пройти по ней.

Илья Шульгин обратился к представителям ГИБДД - направить в этот микрорайон патрульные бригады с тем, чтобы оперативно перемещать припаркованные автомобили и «пробить» снежные заторы.

В настоящее время по городу работают несколько колонн спецтехники в сопровождении машин ГИБДД.

Главы территориальных управлений обратились к жителям города с просьбой не выезжать в эти дни на «летней резине».

- Мы с нашими инспекторами сегодня утром объехали весь район, - рассказал глава Октябрьского теруправления Михаил Долгополов. - Образование многочисленных пробок на дорогах связано именно с пробуксовкой авто, которые успели «переобуться».

Кроме того, участники «оперативки» обратили внимание на то, что зачастую проблема очистки трасс связана с припаркованными по обочинам либо буксующими большегрузами, и внесли предложение на время снегопада запретить передвижение фур по городу в дневное время. Кроме того, было озвучено предложение и об ограничении либо отмене на эти дни троллейбусных маршрутов, что, по словам подрядчиков, также позволило бы разгрузить транспортный трафик.

- Может быть, предложите еще и автобусы «отменить»? - отреагировал Илья Шульгин. - Люди и так не могут выехать из дворов на личном транспорте, и так ограничены в передвижении, а мы еще и общественные маршруты будем ограничивать? В городе всего 5 - 6 проблемных точек, где буксует общественный транспорт. В первоочередном порядке направьте туда колонны техники - и снимите проблему. Общественный транспорт должен работать полным составом, особенно в условиях такого снегопада.

Предложение об ограничении передвижения большегрузов глава администрации города поддержал:

- Оперативно подготовьте места для стоянок «длинномеров» в дневные часы - и организуйте их передвижение по городу в ночное время, - распорядился глава администрации.

Сити-менеджер также потребовал предстоящей ночью обеспечить вывоз снега из города. «Сейчас дороги и дворы чистятся, но вся снежная масса остается здесь же и затрудняет передвижение для транспорта и для людей», - сказал он.

Для всех подрядных организаций и управляющих компаний объявлен круглосуточный режим работы - очистка улиц и дворов должна идти непрерывно днем и ночью.


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