ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

24 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7655
EURO: 75.7924
Погода в городе Кирове:
утром:  -2...0°C
днём:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Снегопад в регионе продолжает обновлять рекорды

Вчера, 17:51 | Просмотров: 237 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Понедельник - день тяжелый. Сегодня кировчане на работу отправились - кто пешком по узким тропам, кто на общественном транспорте. Мало кому удалось покинуть двор на личном автомобиле.

Сильнейшие снегопад, обрушившийся в выходные на регион, превратил город в сугроб. Дорожные и коммунальные службы все силы направили в первую очередь на расчистку главных улиц, по которым ходит общественный транспорт. Школы перешли на дистанционное обучение. Напомним, что год назад Киров также в двадцатых числах апреля пережил удар стихии. Однако, в этот раз город столкнулся с одним из сильнейших снегопадов, когда либо наблюдавшихся в Европейской части России. За первые сутки с начала снегопада выпало 42 мм осадков. Месячная норма апреля была превышена на 23%. И снег продолжает идти.

Снегопад в регионе продолжает обновлять рекордыМИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Улица Карла Маркса. Подъем перед Театральной площадью. За моей спиной находится порядка шести машин общественного транспорта, которые не могут ехать вперед и назад. И большинство пассажиров решили добираться до работы пешком.
- Давно стоите?
- Часа полтора. И никто не пришел на помощь? Досюда дотащила техпомощь и все, а дальше сказали сами едьте. Она от троллейбусного парка была. Все больше ничего».

Еще одна центральная магистраль - Октябрьский проспект, и здесь в утреннее время образовалась многокилометровая пробка. Также было парализовано движение в районе площади Лепсе.

Добавим, что Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте. Сами же инспекторы ДПС несут службу в усиленном режиме и готовы оказать помощь участникам дорожного движения.

Снегопад в регионе продолжает обновлять рекордыМАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«ГИБДД в сложных погодных условиях рекомендует водителям не уезжать на длинные расстояния. Если вы решили выехать на колесах автомобиля должна находиться зимняя резина. Водители должны быть предельно внимательно и осторожны. Соблюдать скоростной режим, учитывая дорожные и погодные условия. Досталось в этот рабочий понедельник не только водителям, но и пешеходам. Т.к. некоторые решили добраться на работу пешком. Но разойтись на этих узких тропинках очень тяжело. Кому-то одному придется зайти в сугроб, чтобы пропустить впереди идущего».

А на пересечении Октябрьского проспекта и Московской пешеходы выстроились в колонну по одному и таким образом переходили проезжую часть. Между тем, руководство города поручило вывести на улицы всю технику и вести работу в круглосуточном режиме. При расчистке проезжей части главная задача - ликвидация накатов и перемётов. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все скатные кровли и ликвидируют появившуюся наледь, сосульки и снежные свесы. Тем не менее, кировчан просят быть осторожными.

По прогнозам синоптиков. Этот понедельник будет самым холодным и снежным днем недели. К середине недели снегопад прекратиться, и ожидается очередное потепление.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На железнодорожных станциях введен режим "Буран"

14:14 23.04.2018


На железнодорожных станциях введен режим "Буран"

Кировские подрядчики оказались не готовы к снегопаду

13:27 23.04.2018


Кировские подрядчики оказались не готовы к снегопаду

Школы работают в обычном режиме, но есть возможность учиться дистанционно

13:22 23.04.2018


Школы работают в обычном режиме, но есть возможность учиться дистанционно

ГИБДД поможет водителям на дороге

13:14 23.04.2018


ГИБДД поможет водителям на дороге

Вятка достигла уровня +127 см от нулевого поста

13:01 23.04.2018


Вятка достигла уровня +127 см от нулевого поста

Вятка перешла рубеж нулевого поста

15:46 20.04.2018


Вятка перешла рубеж нулевого поста

Этого Дня Победы она не дождалась...

15:43 20.04.2018


Этого Дня Победы она не дождалась...

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»

20:50 23.04.2018


Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»

Территория Кировской области может стать более комфортной

20:47 23.04.2018


Территория Кировской области может стать более комфортной

Снежная стихия в Кирове не думает отступать

20:45 23.04.2018


Снежная стихия в Кирове не думает отступать

В Кирове представили премьеру фильма "Тренер"

20:00 23.04.2018


В Кирове представили премьеру фильма "Тренер"

В области официально закрылся хоккейный сезон

17:53 23.04.2018


В области официально закрылся хоккейный сезон

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

ГИБДД поможет водителям на дороге

23.04.2018


ГИБДД поможет водителям на дороге

Госавтоинспекция предупреждает о сложных погодных условиях

08.11.2016


Госавтоинспекция предупреждает о сложных погодных условиях

Снегопад в городе

28.12.2009


Снегопад в городе

В Кирове - снегопад, на дорогах может появиться наледь

22.10.2016


В Кирове - снегопад, на дорогах может появиться наледь

В Кирове ожидается ухудшение погодных условий

19.04.2017


В Кирове ожидается ухудшение погодных условий

Водителям советуют быть осторожными

29.12.2014


Водителям советуют быть осторожными

Популярные новости

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх