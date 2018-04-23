Снегопад в регионе продолжает обновлять рекорды

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Понедельник - день тяжелый. Сегодня кировчане на работу отправились - кто пешком по узким тропам, кто на общественном транспорте. Мало кому удалось покинуть двор на личном автомобиле.Сильнейшие снегопад, обрушившийся в выходные на регион, превратил город в сугроб. Дорожные и коммунальные службы все силы направили в первую очередь на расчистку главных улиц, по которым ходит общественный транспорт. Школы перешли на дистанционное обучение. Напомним, что год назад Киров также в двадцатых числах апреля пережил удар стихии. Однако, в этот раз город столкнулся с одним из сильнейших снегопадов, когда либо наблюдавшихся в Европейской части России. За первые сутки с начала снегопада выпало 42 мм осадков. Месячная норма апреля была превышена на 23%. И снег продолжает идти.Еще одна центральная магистраль - Октябрьский проспект, и здесь в утреннее время образовалась многокилометровая пробка. Также было парализовано движение в районе площади Лепсе.Добавим, что Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте. Сами же инспекторы ДПС несут службу в усиленном режиме и готовы оказать помощь участникам дорожного движения.А на пересечении Октябрьского проспекта и Московской пешеходы выстроились в колонну по одному и таким образом переходили проезжую часть. Между тем, руководство города поручило вывести на улицы всю технику и вести работу в круглосуточном режиме. При расчистке проезжей части главная задача - ликвидация накатов и перемётов. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все скатные кровли и ликвидируют появившуюся наледь, сосульки и снежные свесы. Тем не менее, кировчан просят быть осторожными.По прогнозам синоптиков. Этот понедельник будет самым холодным и снежным днем недели. К середине недели снегопад прекратиться, и ожидается очередное потепление.