Снежная стихия в Кирове не думает отступать
Не доехал до остановки всего пару метров. Водитель автобуса Александр Ничипорук отстал от графика уже на час. В него врезалась Газель. Однако, на виновника ДТП Александр не в обиде.
АЛЕКСАНДР НИЧИПОРУК, ВОДИТЕЛЬ АВТУБУСА:
«Транспортный коллапс! Я за троллейбусом остановился, парня из колеи... он руль-то вывернул, а чего толку-то».
«Вот видишь, колея глубокая. Морда не вырулила и вот краем задел.
- Вас кинуло? Да?
- Тут получается ряд автобусов стоял. Вот колея, бровка-то идет. Руль отвернул. Она прямо так и пошла».
Сотрудников ГИБДД ждали почти час. Оба водителя жалуются на плохо почищенную дорогу. Апрельский снегопад бьет все рекорды.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот снегопад один из самых сильных за всю историю наблюдений, говорят специалисты, причем не только в Кировской области, но и во всей центральной части России. За сутки город превратился в один большой сугроб. Выпало более 40 сантиметров осадков. Сейчас вторые сутки, снегопад продолжается. На дорогах "каша". Многие автовладельцы оставить машины у себя во дворах. Просто не смогли выехать».
Не смотря на это, на дорогах все равно образуются пробки. На проезжей части - колеи, по ним трудно проехать большегрузам.
В общей сложности подрядчики вывели на улицы города более сотни единиц спецтехники, еще 31 машина - отправилась расчищать дворы. Однако, по мнению руководства города, этого было недостаточно.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«До 200 единиц техники у нас доходило, когда мы в снегопады убирались. Все это можно вернуть назад. У нас есть подрядчики, которых мы готовы привлечь на "БКД". Пусть дают технику, самосвалы вывозить снег».
На оперативном совещании в администрации Кирова было решено ограничить движение большегрузов. Фуры смогут проехать по городу по специальному графику в ночное время. Непросто сегодня пришлось и пешеходам.
- Так сегодня нет тротуаров. Ходить негде.
- Везде плохая, хороших нет мест. Только во дворе, где дворник утром почистил.
- Ой, так сейчас упала, меня мужчины подняли, не знаю, как дойду до больницы, вот.
Из-за снегопада в некоторых школах были отменены занятия. Ряд образовательных учреждений перешли на дистанционное обучение. По распоряжению администрации города, очистка улиц и дворов будет идти днем и ночью.
Все подрядные организации и управляющие компаний перешли на круглосуточный режим работы. Ночью также должен быть обеспечен бесперебойный вывоз снега из города.
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