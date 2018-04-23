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Новости / ЖКХ

Снежная стихия в Кирове не думает отступать

Вчера, 20:45 | Просмотров: 167 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Наибольшие трудности, согласно официальным данным из-за снегопада возникли в областном центре. Стихия не думает отступать. В городе образовались большие сугробы, причем прямо на проезжей части. Не сладко приходится и пешеходам.

Не доехал до остановки всего пару метров. Водитель автобуса Александр Ничипорук отстал от графика уже на час. В него врезалась Газель. Однако, на виновника ДТП Александр не в обиде.

Снежная стихия в Кирове не думает отступатьАЛЕКСАНДР НИЧИПОРУК, ВОДИТЕЛЬ АВТУБУСА:
«Транспортный коллапс! Я за троллейбусом остановился, парня из колеи... он руль-то вывернул, а чего толку-то».
 
 
 
Снежная стихия в Кирове не думает отступатьМАКСИМ, ВОДИТЕЛЬ:
«Вот видишь, колея глубокая. Морда не вырулила и вот краем задел.
- Вас кинуло? Да?
- Тут получается ряд автобусов стоял. Вот колея, бровка-то идет. Руль отвернул. Она прямо так и пошла».

Сотрудников ГИБДД ждали почти час. Оба водителя жалуются на плохо почищенную дорогу. Апрельский снегопад бьет все рекорды.

Снежная стихия в Кирове не думает отступатьАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот снегопад один из самых сильных за всю историю наблюдений, говорят специалисты, причем не только в Кировской области, но и во всей центральной части России. За сутки город превратился в один большой сугроб. Выпало более 40 сантиметров осадков. Сейчас вторые сутки, снегопад продолжается. На дорогах "каша". Многие автовладельцы оставить машины у себя во дворах. Просто не смогли выехать».

Не смотря на это, на дорогах все равно образуются пробки. На проезжей части - колеи, по ним трудно проехать большегрузам.

В общей сложности подрядчики вывели на улицы города более сотни единиц спецтехники, еще 31 машина - отправилась расчищать дворы. Однако, по мнению руководства города, этого было недостаточно.

Снежная стихия в Кирове не думает отступатьИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«До 200 единиц техники у нас доходило, когда мы в снегопады убирались. Все это можно вернуть назад. У нас есть подрядчики, которых мы готовы привлечь на "БКД". Пусть дают технику, самосвалы вывозить снег».

На оперативном совещании в администрации Кирова было решено ограничить движение большегрузов. Фуры смогут проехать по городу по специальному графику в ночное время. Непросто сегодня пришлось и пешеходам.

- Так сегодня нет тротуаров. Ходить негде.
- Везде плохая, хороших нет мест. Только во дворе, где дворник утром почистил.
- Ой, так сейчас упала, меня мужчины подняли, не знаю, как дойду до больницы, вот.

Из-за снегопада в некоторых школах были отменены занятия. Ряд образовательных учреждений перешли на дистанционное обучение. По распоряжению администрации города, очистка улиц и дворов будет идти днем и ночью.

Все подрядные организации и управляющие компаний перешли на круглосуточный режим работы. Ночью также должен быть обеспечен бесперебойный вывоз снега из города.


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