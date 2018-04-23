Снежная стихия в Кирове не думает отступать

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Наибольшие трудности, согласно официальным данным из-за снегопада возникли в областном центре. Стихия не думает отступать. В городе образовались большие сугробы, причем прямо на проезжей части. Не сладко приходится и пешеходам.Не доехал до остановки всего пару метров. Водитель автобуса Александр Ничипорук отстал от графика уже на час. В него врезалась Газель. Однако, на виновника ДТП Александр не в обиде.Сотрудников ГИБДД ждали почти час. Оба водителя жалуются на плохо почищенную дорогу. Апрельский снегопад бьет все рекорды.Не смотря на это, на дорогах все равно образуются пробки. На проезжей части - колеи, по ним трудно проехать большегрузам.В общей сложности подрядчики вывели на улицы города более сотни единиц спецтехники, еще 31 машина - отправилась расчищать дворы. Однако, по мнению руководства города, этого было недостаточно.На оперативном совещании в администрации Кирова было решено ограничить движение большегрузов. Фуры смогут проехать по городу по специальному графику в ночное время. Непросто сегодня пришлось и пешеходам.Из-за снегопада в некоторых школах были отменены занятия. Ряд образовательных учреждений перешли на дистанционное обучение. По распоряжению администрации города, очистка улиц и дворов будет идти днем и ночью.Все подрядные организации и управляющие компаний перешли на круглосуточный режим работы. Ночью также должен быть обеспечен бесперебойный вывоз снега из города.