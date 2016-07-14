В Кировской области выбрали регионального оператора по обращению с ТКО

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Единственным участником конкурса стал АО «Куприт».В результате отбор признан не состоявшимся. Однако поступившая заявка – соответствовала требованиям действующего законодательства. Поэтому в настоящее время с АО «Куприт» планируется заключить соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Кировской области.Региональный оператор будет осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами на территории Кировской области и региональной программой в области обращения с отходами на 2017-2027. Зона деятельности нового оператора – все 45 муниципальных образований области.На новую схему сбора и переработки твердых коммунальных отходов кировская область перейдет с 1 января 2019 года. До 2029 годы на территории региона планируется создать 2 мусоросортировочных завода, 11 мусоросортировочных станций, 14 мусороперегрузочных станций.