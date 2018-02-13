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Новости / ЖКХ

Активисты ОНФ отстояли жилье для сироты из деревни Шутовщина

Сегодня, 11:54 | Просмотров: 101 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Жительница Шутовщины, едва покинув стены детского дома, могла остаться без жилья и с многотысячным долгом. Квартира, закрепленная за девушкой, сдавалась другим жильцам, а счета за коммунальные услуги выписывались на ее имя.

О долге почти в сто тысяч рублей и о возможном выселении из квартиры, в которую только-только заехала, девушка узнала от судебных приставов. Случилось это через несколько месяцев, после ее возвращения в отчий дом. До этого, Елена в последний раз была у себя дома в 12ом году, сразу после выпуска из детского дома. Получив документы с пропиской, она уехала учиться в Киров, затем жила у мужа. Наконец, молодая семья решила жить отдельно от родителей и перебралась в Шутовщину.

Активисты ОНФ отстояли жилье для сироты из деревни ШутовщинаЕЛЕНА ВАРАНОВА (ЗАПОЛЬСКИХ):
«Я приехала сюда и увидела квитанции. Они были все, где-то были разбросаны, какие-то были вообще даже не открытые. Изначально я подумала, что у меня были списаны, списали денежки и тогда я уже начала понимать, что видимо, что-то не так».

Разбросаны по квартире были не только квитанции с многотысячными долгами по ЖКХ, но и явственные признаки того, что в квартире все эти годы кто-то проживал.

ЕЛЕНА ВАРАНОВА (ЗАПОЛЬСКИХ):
«Вспоминать какое здесь состояние было — это конечно ужас. Мусор, грязь, окурки, бутылки, горы немытой посуды. Сломанный валяющийся унитаз. В общем, да».

Оба брата Елены в квартире за все эти годы тоже не появлялись. О том, что жилье превратилось в барак для рабочих с местного производства, девушка узнала от соседей, а последнего из жильцов видела сама.

ЕЛЕНА ВАРАНОВА (ЗАПОЛЬСКИХ):
«Мне рассказывают, что здесь проживали очень много разных людей, соответственно даже я когда сама сюда приехала, я увидела. Может быть, я и не поверила бы, не увидев это сама. Администрация пускала, чтобы видимо платили за свет, за отопление, но как-то не очень смотрели за этим».
 
Доводы о том, что за 4 месяца проживания в квартире так проштрафиться перед государством просто невозможно не останавливали ни администрацию, ни взыскателей. Помимо долга за коммунальные услуги девушке выставили счет и за найм жилья.

- А выселением вас пугали? Это от кого?
- Это Администрация, у меня был долг за найм жилья 7 тысяч, и пришла мне бумажка о том, что если вы не заплатите 7 тысяч, то мы вас выселим.

В отчаянии девушка обратилась в общероссийский народный фронт, с активистами которого познакомилась еще в детском доме. До этого момента девушка даже не знала о своих правах на жильё. Отчий дом, например, не соответствует требованиям законодательства и ей положена новая благоустроенная квартира. Члены регионального штаба ОНФ поняли, что действовать необходимо срочно.

Активисты ОНФ отстояли жилье для сироты из деревни ШутовщинаЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, АКТИВИСТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Ситуация была критическая, накоплены были долги, но совершенно не ей. Местная администрация предъявила долг в размере 100 тысяч за коммунальные услуги. Дело в том, что муниципальное жилье и понятно, что наниматель должен выплачивать, но так как Елена сама в этой квартире не проживала, соответственно и долги эти она и выплачивать не должна была».

Только совместные действия ОНФ и прокуратуры помогли избежать настоящей трагедии, для человека только начавшего самостоятельную жизнь. Сейчас Елена остается жить в закрепленной за ней квартире. Ее, наконец, поставили в очередь на получение отдельного благоустроенного социального жилья. В настоящий момент в Шутовщине строится новостройка и возможно именно в нем девушка обретет, наконец, свой дом. Вопрос с финансовыми долгами помогла решить прокуратура. Мировой суд отменил все требования к сироте и аннулировал все штрафы. Однако сам факт того, что на девушку незаконно пытались повесить 100 тысяч долга, остался безнаказанным. Мы продолжим следить за ситуацией и постараемся узнать «почему».


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