Активисты ОНФ отстояли жилье для сироты из деревни Шутовщина

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Жительница Шутовщины, едва покинув стены детского дома, могла остаться без жилья и с многотысячным долгом. Квартира, закрепленная за девушкой, сдавалась другим жильцам, а счета за коммунальные услуги выписывались на ее имя.О долге почти в сто тысяч рублей и о возможном выселении из квартиры, в которую только-только заехала, девушка узнала от судебных приставов. Случилось это через несколько месяцев, после ее возвращения в отчий дом. До этого, Елена в последний раз была у себя дома в 12ом году, сразу после выпуска из детского дома. Получив документы с пропиской, она уехала учиться в Киров, затем жила у мужа. Наконец, молодая семья решила жить отдельно от родителей и перебралась в Шутовщину.Разбросаны по квартире были не только квитанции с многотысячными долгами по ЖКХ, но и явственные признаки того, что в квартире все эти годы кто-то проживал.Оба брата Елены в квартире за все эти годы тоже не появлялись. О том, что жилье превратилось в барак для рабочих с местного производства, девушка узнала от соседей, а последнего из жильцов видела сама.Доводы о том, что за 4 месяца проживания в квартире так проштрафиться перед государством просто невозможно не останавливали ни администрацию, ни взыскателей. Помимо долга за коммунальные услуги девушке выставили счет и за найм жилья.В отчаянии девушка обратилась в общероссийский народный фронт, с активистами которого познакомилась еще в детском доме. До этого момента девушка даже не знала о своих правах на жильё. Отчий дом, например, не соответствует требованиям законодательства и ей положена новая благоустроенная квартира. Члены регионального штаба ОНФ поняли, что действовать необходимо срочно.Только совместные действия ОНФ и прокуратуры помогли избежать настоящей трагедии, для человека только начавшего самостоятельную жизнь. Сейчас Елена остается жить в закрепленной за ней квартире. Ее, наконец, поставили в очередь на получение отдельного благоустроенного социального жилья. В настоящий момент в Шутовщине строится новостройка и возможно именно в нем девушка обретет, наконец, свой дом. Вопрос с финансовыми долгами помогла решить прокуратура. Мировой суд отменил все требования к сироте и аннулировал все штрафы. Однако сам факт того, что на девушку незаконно пытались повесить 100 тысяч долга, остался безнаказанным. Мы продолжим следить за ситуацией и постараемся узнать «почему».