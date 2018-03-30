ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

25 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7494
EURO: 75.3281
Погода в городе Кирове:
вечером:  -1...+1°C
ночью:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В Кирове подвели итоги акции "Африка в квартире"

Сегодня, 15:19 | Просмотров: 83 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове подвели итоги акции "Африка в квартире". В общей сложности поступило около 500 жалоб на превышение нормативной температуры в жилых помещениях.

"Африка в квартире" - не просто красивая метафора. Акция по выявлению жилых помещений, где температура воздуха превышает норму в +24 градуса. Проблема с так называемыми перетопами - это не только дискомфорт для жильцов, но и нежелательные цифры в счетах за тепло, которое в прямом смысле слова уходит в "никуда".

В Кирове подвели итоги акции "Африка в квартире"СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Плата за тепло состоит из двух частей: из стоимости тарифа и того насколько мы бережно расходуем тепло. Наши поездки показали, что люди, даже располагая устройствами регулировки температуры на батареях, предпочитая открывать форточки, а значит, плата становится только больше».

В рамках "горячей линии" более 500 человек пожаловалось на высокую температуру воздуха в помещениях. В некоторых квартирах температура поднималась выше 30 градусов. Все данные были обработаны и отправлены в управляющие компании, ТСЖ, КТК и «Энергосбыт Плюс», которые и отвечают за регулирование тепла в жилых домах.

СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ресурсно управляющие организации обещали и мы будем смотреть и еще раз поедем проводить дополнительные замеры и регулировку системы подачи, потому что если, например, есть несколько домов от одного ЦТП, то при одинаковой подаче, но разном состоянии ограждающих конструкций, где-то толще стена, где-то меньше, ситуация в квартирах разная».

Центр общественного контроля в сфере ЖКХ уже запланировал ряд семинаров на летний период, в том числе и по эффективному потреблению тепла для подготовки к следующему отопительному сезону.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Житель Омутнинска обманул знакомого при покупке автомобиля.

16:55 25.04.2018


Житель Омутнинска обманул знакомого при покупке автомобиля.

В Кирове продолжается расчистка ливневой канализации.

16:47 25.04.2018


В Кирове продолжается расчистка ливневой канализации.

Уровень воды в реке Вятке снизился на 5 сантиметров.

16:41 25.04.2018


Уровень воды в реке Вятке снизился на 5 сантиметров.

Кировская штангистка выиграла юниорское первенство России.

12:47 25.04.2018


Кировская штангистка выиграла юниорское первенство России.

Жительница Кировской области заплатила 3 тысячи рублей за выигранный телефон.

17:57 24.04.2018


Жительница Кировской области заплатила 3 тысячи рублей за выигранный телефон.

На помощь кировским обслуживающим организациям отправлена дополнительная техника.

17:49 24.04.2018


На помощь кировским обслуживающим организациям отправлена дополнительная техника.

В Кировской области отменили мероприятия по карантину.

17:40 24.04.2018


В Кировской области отменили мероприятия по карантину.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове стартовал турнир по волейболу, посвященный памяти бойцов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах

15:20 25.04.2018


В Кирове стартовал турнир по волейболу, посвященный памяти бойцов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах

В Кирове подвели итоги акции "Африка в квартире"

15:19 25.04.2018


В Кирове подвели итоги акции "Африка в квартире"

Активисты ОНФ отстояли жилье для сироты из деревни Шутовщина

11:54 25.04.2018


Активисты ОНФ отстояли жилье для сироты из деревни Шутовщина

В Кирове стартовала акция "Георгиевская ленточка"

11:50 25.04.2018


В Кирове стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Руководство Кирова рассказало о ближайших планах

20:47 24.04.2018


Руководство Кирова рассказало о ближайших планах

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В городе подвели итоги "горячей линии" "Африка в квартире"

30.03.2018


В городе подвели итоги "горячей линии" "Африка в квартире"

Как сделать перерасчет за отопление

31.01.2017


Как сделать перерасчет за отопление

Центр общественного контроля ЖКХ подвел итоги акции "Темные дворы"

22.10.2015


Центр общественного контроля ЖКХ подвел итоги акции "Темные дворы"

Акция "Хлопающая дверь"

05.11.2014


Акция "Хлопающая дверь"

«Горячая линия» для новоселов.

10.03.2016


«Горячая линия» для новоселов.

Сообщи об открытом люке

02.02.2016


Сообщи об открытом люке

Популярные новости

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх