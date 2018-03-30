В Кирове подвели итоги акции "Африка в квартире"
"Африка в квартире" - не просто красивая метафора. Акция по выявлению жилых помещений, где температура воздуха превышает норму в +24 градуса. Проблема с так называемыми перетопами - это не только дискомфорт для жильцов, но и нежелательные цифры в счетах за тепло, которое в прямом смысле слова уходит в "никуда".
СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Плата за тепло состоит из двух частей: из стоимости тарифа и того насколько мы бережно расходуем тепло. Наши поездки показали, что люди, даже располагая устройствами регулировки температуры на батареях, предпочитая открывать форточки, а значит, плата становится только больше».
В рамках "горячей линии" более 500 человек пожаловалось на высокую температуру воздуха в помещениях. В некоторых квартирах температура поднималась выше 30 градусов. Все данные были обработаны и отправлены в управляющие компании, ТСЖ, КТК и «Энергосбыт Плюс», которые и отвечают за регулирование тепла в жилых домах.
СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ресурсно управляющие организации обещали и мы будем смотреть и еще раз поедем проводить дополнительные замеры и регулировку системы подачи, потому что если, например, есть несколько домов от одного ЦТП, то при одинаковой подаче, но разном состоянии ограждающих конструкций, где-то толще стена, где-то меньше, ситуация в квартирах разная».
Центр общественного контроля в сфере ЖКХ уже запланировал ряд семинаров на летний период, в том числе и по эффективному потреблению тепла для подготовки к следующему отопительному сезону.
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