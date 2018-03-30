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В Кирове подвели итоги акции "Африка в квартире". В общей сложности поступило около 500 жалоб на превышение нормативной температуры в жилых помещениях."Африка в квартире" - не просто красивая метафора. Акция по выявлению жилых помещений, где температура воздуха превышает норму в +24 градуса. Проблема с так называемыми перетопами - это не только дискомфорт для жильцов, но и нежелательные цифры в счетах за тепло, которое в прямом смысле слова уходит в "никуда".В рамках "горячей линии" более 500 человек пожаловалось на высокую температуру воздуха в помещениях. В некоторых квартирах температура поднималась выше 30 градусов. Все данные были обработаны и отправлены в управляющие компании, ТСЖ, КТК и «Энергосбыт Плюс», которые и отвечают за регулирование тепла в жилых домах.Центр общественного контроля в сфере ЖКХ уже запланировал ряд семинаров на летний период, в том числе и по эффективному потреблению тепла для подготовки к следующему отопительному сезону.