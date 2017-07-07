В Кирове продолжается расчистка ливневой канализации.

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Для работы сформирована специальная бригада на базе АО «Гордормостстрой».

По информации ДДХ г. Кирова, после аномального снегопада 23 апреля в подрядную организацию АО «Гордормостстрой» было направлено письмо с требованием приступить повторно к расчистке приёмных решеток в наиболее проблемных местах скопления воды.

В список включены:

- улица Карла Маркса, район Ботанического сада;

- Профсоюзная, в районе № 23;

- Мопра, 39;

- ул. Ульяновская, в районе дома № 5;

- ул. Причальная, 1 (слобода Санниковы);

- ул. Производственная - Индустриальная - отворот на АЗС;

- разворотный круг перед путепроводом, ул. Производственная;

- пересечение улиц Ленина и Блюхера, перед ж/д путями;

- ул. Пионерская, в районе дома № 19 (конечная остановка автобуса № 15);

- ул. Красина - приемная решетка на остановке «ул. Красина» (Челюскинцев, 7);

- ул. Трактовая (остановка «Корчемкино»).

На базе АО «Гордормостстрой» организована ночная бригада рабочих ливневой канализации для выезда по экстренным вызовам. Бригада работает во взаимодействии с диспетчерской службой ДДХ (т. 41-59-50).

Отметим, что всего на улицах города Кирова проложено 63 километра ливневой канализации, обустроено 2500 дождеприёмных и смотровых колодцев. В настоящее время завершается разработка техзадания по созданию сети ливневой канализации.