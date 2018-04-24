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Новости / ЖКХ

Некоторые улицы Кирова по-прежнему под толстым слоем наледи

Вчера, 17:52 | Просмотров: 127 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Борьба со снегом продолжается. После обильных снегопадов и перепадов температур проезжие части покрылись наледью. Коммунальщики постепенно восстанавливают движение по улицам. Ситуацию в городе оценила и наша съемочная группа.

Напомним, что вчерашнее утро для большинства кировчан началось с транспортных проблем. Из-за ночных минусовых температур на многих улицах образовалась наледь. Сложная была ситуация на улицах Тимирязева, Кольцова, Красина и Щорса, через которую проходит основной пассажирский трафик. На улицы Щорса и Попова почти весь арсенал тяжелой техники вывели самые крупные подрядные организации. После интенсивной посыпки противогололедных материалов и работы тяжелых грейдеров плотная корка льда с проезжей части была убрана.

Некоторые улицы Кирова по-прежнему под толстым слоем наледиМИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мы находимся на улице Розы Люксембург. Здесь автомобильный транспорт движется со скоростью 10-20 км в час. Дорога представляет из себя ледяные наросты и колеи».

Не лучшим образом на сегодня ситуация и на улице Казанской, участок между улицей Розы Люксембург и Труда. Машины с трудом преодолевают ледяное препятствие на дороге, а в некоторых местах приходится ехать по встречной полосе. Видимо, теплая погода сама исправит ситуацию на этом участке. Водителям остается лишь набраться терпения.

МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В некоторых местах по городу ходить не безопасно. В утренние и вечерние часы снежная масса превращается в ледяной наст, на котором получить травму очень легко».

По телефону мы узнали, сколько кировчан были вынуждены обратиться за помощью в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Некоторые улицы Кирова по-прежнему под толстым слоем наледиМИХАИЛ ЯГОВКИН, И.О ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Начиная с 21 апреля и по сегодняшний день, амбулаторно обратилось 7 пациентов, 12 были госпитализированы в стационар с различными травмами. Все пациенты, которым было необходимо оперативное лечение, было сразу оказано при поступлении».

Отметим, что в администрации Кирова организован штаб по ликвидации последствий аномальных явлений. Ежедневно подрядные организации на оперативных совещаниях представляют план работ по расчистке улиц от снега и наледи.


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