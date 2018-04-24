Некоторые улицы Кирова по-прежнему под толстым слоем наледи

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Борьба со снегом продолжается. После обильных снегопадов и перепадов температур проезжие части покрылись наледью. Коммунальщики постепенно восстанавливают движение по улицам. Ситуацию в городе оценила и наша съемочная группа.Напомним, что вчерашнее утро для большинства кировчан началось с транспортных проблем. Из-за ночных минусовых температур на многих улицах образовалась наледь. Сложная была ситуация на улицах Тимирязева, Кольцова, Красина и Щорса, через которую проходит основной пассажирский трафик. На улицы Щорса и Попова почти весь арсенал тяжелой техники вывели самые крупные подрядные организации. После интенсивной посыпки противогололедных материалов и работы тяжелых грейдеров плотная корка льда с проезжей части была убрана.Не лучшим образом на сегодня ситуация и на улице Казанской, участок между улицей Розы Люксембург и Труда. Машины с трудом преодолевают ледяное препятствие на дороге, а в некоторых местах приходится ехать по встречной полосе. Видимо, теплая погода сама исправит ситуацию на этом участке. Водителям остается лишь набраться терпения.По телефону мы узнали, сколько кировчан были вынуждены обратиться за помощью в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.Отметим, что в администрации Кирова организован штаб по ликвидации последствий аномальных явлений. Ежедневно подрядные организации на оперативных совещаниях представляют план работ по расчистке улиц от снега и наледи.