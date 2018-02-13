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Новости / ЖКХ

Дороги и крыши: четвертый день после рекордного снегопада

Сегодня, 10:21 | Просмотров: 106 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Четвертый день город приходит в себя после рекордного снегопада. Подрядчики очищают улицы от снега. Но следом появляются другие проблемы.

На улице Щорса последствия аномального снегопада были устранены еще вчера. На помощь подрядчикам пришли кировские предприятия, которые выделили для борьбы с наледью дополнительную спецтехнику.

Дороги и крыши: четвертый день после рекордного снегопадаАНДРЕЙ ПЕТРЫГИН, ДИРЕКТОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КУУ-4»:
«Накат убрали. Так же растаскивали технику на Щорса-Попова, которой трудно было проехать. Помогали с выездом. Сотрудники ГИБДД, во вчерашнее время, хорошо помогли в том, что обеспечили беспрепятственный проезд колонны на подметание, организовали нам коридоры свободные».

Дорога почищена. В некоторых местах - до асфальта. А вот тротуаров на улице Деповской не сыскать. Они где-то под снегом, говорят местные жители.

- Снегом замело. Никто ни чистит.
- А приезжали какие-то службы? Коммунальщики?
- Все сами жители протоптали?
- Да, своими усилиями.

Там, где раньше ходили люди, сейчас пока небольшие тропинки. Местные жители вынуждены передвигаться по проезжей части. А это место головная боль уже для водителей. Железнодорожный переезд на улице Тимирязева уже давно не может похвастаться дорогой. Ям много и они глубокие.

Дороги и крыши: четвертый день после рекордного снегопадаНИКОЛАЙ ВОРОБЬЕВ:
«Там засыпали щебнем ямки, вода все вымыла. Машины стоят, объезжают. Коллапс полнейший».

Ехать по этой дороге нужно крайне осторожно. Об этом недвусмысленно говорят куски бампера, которые лежат на обочине. Николай Воробьев показал еще одну проблему этого района. Которую на первый взгляд не видно. Глубокая яма возле тропинки засыпана снегом. Глубина, чуть ли не в человеческий рост.

НИКОЛАЙ ВОРОБЬЕВ:
«Меняли теплотрассу, засыпали щебнем и песком. Пошли воды, снег таять начало вымывать песок под асфальтом. Здесь яма образовалась в человеческий рост. Здесь даже мужчина провалился по шею. Женщина его вытаскивала».

Пешеходам нужно быть осторожными и на второстепенных, и на центральных улицах. Проходя рядом с домами, стоит посмотреть наверх.

Дороги и крыши: четвертый день после рекордного снегопадаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После снегопада в городе вновь стала остро проблема скатных крыш. Кровли необходимо чистить, причем срочно. Стоит плюсовая температура. На некоторых зданиях глыбы нависают над тротуаром».

17-й дом по улице Орловской один из самых опасных. Прохожим приходится ускориться. Добавим, что в течение дня на крышах Кирова работали 42 бригады альпинистов. За двое суток от снега очищено в общей сложности более тысячи кровель. И власти города просят с пониманием отнестись к работе бригад альпинистов, поскольку все проблемные крыши за один день очистить невозможно.


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