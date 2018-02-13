Дороги и крыши: четвертый день после рекордного снегопада

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Четвертый день город приходит в себя после рекордного снегопада. Подрядчики очищают улицы от снега. Но следом появляются другие проблемы.На улице Щорса последствия аномального снегопада были устранены еще вчера. На помощь подрядчикам пришли кировские предприятия, которые выделили для борьбы с наледью дополнительную спецтехнику.Дорога почищена. В некоторых местах - до асфальта. А вот тротуаров на улице Деповской не сыскать. Они где-то под снегом, говорят местные жители.Там, где раньше ходили люди, сейчас пока небольшие тропинки. Местные жители вынуждены передвигаться по проезжей части. А это место головная боль уже для водителей. Железнодорожный переезд на улице Тимирязева уже давно не может похвастаться дорогой. Ям много и они глубокие.Ехать по этой дороге нужно крайне осторожно. Об этом недвусмысленно говорят куски бампера, которые лежат на обочине. Николай Воробьев показал еще одну проблему этого района. Которую на первый взгляд не видно. Глубокая яма возле тропинки засыпана снегом. Глубина, чуть ли не в человеческий рост.Пешеходам нужно быть осторожными и на второстепенных, и на центральных улицах. Проходя рядом с домами, стоит посмотреть наверх.17-й дом по улице Орловской один из самых опасных. Прохожим приходится ускориться. Добавим, что в течение дня на крышах Кирова работали 42 бригады альпинистов. За двое суток от снега очищено в общей сложности более тысячи кровель. И власти города просят с пониманием отнестись к работе бригад альпинистов, поскольку все проблемные крыши за один день очистить невозможно.