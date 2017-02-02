В Кирове планируют создать административно-техническую инспекцию.

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Необходимость создания такой службы обсуждалась на оперативном совещании в администрации г. Кирова.

На нем подвели итоги работы по ликвидации последствий аномального снегопада. По словам главы Нововятского ТУ Г. Плехова, на данный момент работу управляющих компаний удовлетворительной назвать нельзя. Во многих дворах остается по 30-40 см снега, подход к подъездам затруднен.

За последние три дня в областном центре было очищено от снега около 1400 крыш. Но опасные участки остаются.

В качестве примера руководитель Первомайского ТУ Вячеслав Симаков привел дом по улице Орловской, 17. Каждый день местные власти выдают предписания управляющей компании ООО «УЖХ» о необходимости почистить крышу. В течение нынешней зимы компания была несколько раз оштрафована на 200 тысяч рублей по фактам нарушений в содержании дворовых территорий и крыш. Но пока должных выводов в данной УК не сделали.

Добавим, что в каждом территориальном управлении рейды по вопросам содержания дворов и крыш проходят дважды в день. В текущем сезоне управляющим компаниям Кирова было выдано около 2 тысяч предписаний.

Большинство УК, по словам инспекторов, оперативно реагируют на замечания. Но есть те, кто систематически игнорируют требования групп «Муниципального контроля».

Поэтому по инициативе главы администрации г. Кирова И. Шульгина, будет рассмотрен вопрос о создании в городе единой административно-технической инспекции. Она будет обладать надзорными полномочиями и следить за соблюдением всего спектра требований к благоустройству территорий: это и уборка улиц, дворов, и очистка крыш, и незаконная реклама, торговля.