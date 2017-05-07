В Кирове Театральную площадь водой очистили от снега
В Дирекции дорожного хозяйства пояснили: подрядная организация КУУ-4 применила такой метод в целях борьбы с ледяными и снежными накатами.
- Вначале машины произвели ворошение снега. Но за время нестабильной весенней погоды образовалось большое количество плотных снежных и ледяных накатов. Так как на Театральной площади был совсем недавно сделан ямочный ремонт, запускать грейдеры не стали, применив более щадящую технологию, - рассказали в КУУ-4.
Кстати, подобный способ борьбы с обледенением применяется на морских судах во время зимних штормов в северных водах.
Отметим, что вода в цистерне была без примеси каких-либо реагентов. А поскольку температура воды выше, чем температура снега, и при этом температура воздуха выше нуля, площадь в результате удалось освободить от снежных масс практически полностью. Оставшийся по краям снег также будут ворошить с помощью тракторов, чтобы ускорить его таяние.
- Дело в том, что все снежные полигоны в данный момент уже закрыты. Ведущие к ним дороги - так называемые «зимники» - не выдержат прохождения тяжёлой техники. Поэтому осуществить вывоз снега не представляется возможным, - пояснил подрядчик.
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