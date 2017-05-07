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Новости / ЖКХ

В Кирове Театральную площадь водой очистили от снега

Сегодня, 12:43 | Просмотров: 154 | Версия для печати
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Вчера многие кировчане заметили: на Театральной площади работала комбинированная дорожная машина, производящая полив.

В Дирекции дорожного хозяйства пояснили: подрядная организация КУУ-4 применила такой метод в целях борьбы с ледяными и снежными накатами.

- Вначале машины произвели ворошение снега. Но за время нестабильной весенней погоды образовалось большое количество плотных снежных и ледяных накатов. Так как на Театральной площади был совсем недавно сделан ямочный ремонт, запускать грейдеры не стали, применив более щадящую технологию, - рассказали в КУУ-4.

Кстати, подобный способ борьбы с обледенением применяется на морских судах во время зимних штормов в северных водах.  

Отметим, что вода в цистерне была без примеси каких-либо реагентов. А поскольку температура воды выше, чем температура снега, и при этом температура воздуха выше нуля, площадь в результате удалось освободить от снежных масс практически полностью. Оставшийся по краям снег также будут ворошить с помощью тракторов, чтобы ускорить его таяние.  

- Дело в том, что все снежные полигоны в данный момент уже закрыты. Ведущие к ним дороги - так называемые «зимники» - не выдержат прохождения тяжёлой техники. Поэтому осуществить вывоз снега не представляется возможным, - пояснил подрядчик.  

Как подчеркнули в ДДХ, до майских праздников площадь полностью очистят от снега и луж. Ямочный ремонт также практически завершён, остался только участок непосредственно перед сценой.
 
Фото kowsh.ru


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