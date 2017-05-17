Опубликован график ремонта дорог в Кирове

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На официальном сайте администрации города Кирова в разделе «Безопасные и качественные дороги» размещен график ремонта дорог в рамках приоритетного проекта.Масштабный ремонт кировских улиц по проекту «Безопасные и качественные дороги» стартовал 20 апреля. В текущем году планируется отремонтировать 82 участка (в 2017 - 61) общей протяженностью 95 км. Объем средств, выделенных на эти цели, составляет 1 миллиард 187 миллионов рублей.По итогам торгов заключены контракты с крупными местными подрядчиками - предприятиями «Гордормостстрой» (ремонт 54 участков) и «Вятские автомобильные дороги» (28 участков).Оба подрядчика объявляли аукционы на выполнение части работ на условиях субподряда для субъектов малого бизнеса. Победителем во всех аукционах стало предприятие ООО «АБЗ Оричи».Как отметил представитель заказчика - заместитель руководителя Дирекции дорожного хозяйства Марина Бармина, - по итогам ремонтного сезона 2017 года к подрядчику «АБЗ Оричи» серьезных претензий не возникало - в целом работы выполнялись качественно и в срок.- Было несколько нареканий, но все они устранялись подрядчиком оперативно. Надеемся, что и в текущем году эта компания покажет хорошую организацию и культуру работ, - сказала Марина Бармина.В городском управлении благоустройства и транспорта уточнили, что прошедший 21-23 апреля снегопад не повлиял на графики исполнения контрактов, поскольку изначально сроки устанавливались с учетом погодных условий (то есть с учетом возможного выпадения осадков в виде дождя или снега). В целом муниципальные «дорожные» контракты должны быть завершены не позднее 31 августа.