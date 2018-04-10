В селе Ильинском Слободского района больше десяти лет не могут отремонтировать крышу

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Жительница села Ильинского Слободского района больше десяти лет пытается решить проблему с текущей в доме крышей.Срывающийся голос и слезы на глазах женщины оправданы. Больше десяти лет она добивается ремонта крыши дома, в котором живет. Марина Николаевна исправно платит налоги, в том числе и фонд капитального ремонта. Супруги Гущины ухаживают за жильем, в доме уютно и сделан собственный ремонт. Но какой в нем смысл, если его уничтожает постоянно бегущая с чердака вода.Упасть в лужу в собственном доме не самое страшно, что может случиться. Вода регулярно заливает розетки и электропроводку. Женщина боится, что не далеко и до замыкания.Только теперь проблемы оказалось не решить. Предыдущий ремонт был засчитан, как капитальный, а значит, следующего жильцам дома ждать придется до 2030 года. В управляющей компании руководство все время менялось, и добиться хоть какого-то ответа когда, наконец, крышу починят — Марина тоже не смогла. По словам нынешнего начальника участка в прошлом году, ремонт не позволила сделать погода.За восьмой год начальник участка ЖКХ, действительно, не в ответе. Зато Администрация за эти годы не менялась. Крыша дома течет так давно, что результаты видны даже в подъезде. Стены, ржавые трубы. Дом, постройки 82 года в скором времени может стать похожим на столетний барак. Но, по словам главы поселения, ремонт кровли происходит регулярно.Память, в данном случае, никому не изменяет. У администрации есть наряды о ремонте, у Татьяны Гущиной есть текущая по стенам и электропроводке вода. В прочем, ситуация, по словам районного руководства не единичная. Постепенно решаются вопросы ремонта кровель, но у собственников жилья есть альтернатива — ремонт в счет будущих платежей. И такая практика в слободском районе уже есть.Однако, фокус с оплатой ремонта в рассрочку жители дома уже хотели использовать, но не получилось. Денег взаймы они просили не у фонда, а у управляющей компании.С того момента лицевой счет дома увеличился и теперь управляющая компания обещает сделать долгожданный ремонт, как только устоится хорошая погода. А мы продолжим следить за ситуацией.