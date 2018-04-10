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Новости / ЖКХ

В селе Ильинском Слободского района больше десяти лет не могут отремонтировать крышу

Вчера, 17:41 | Просмотров: 107 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Жительница села Ильинского Слободского района больше десяти лет пытается решить проблему с текущей в доме крышей.

- Я считаю, мы такого не заслужили с мужем. Воспитали сына. В армии отслужил в Черноморском флоте. Благодарность имеет от президента. И ко мне со стороны администрации такое, как сказать, отношение.

Срывающийся голос и слезы на глазах женщины оправданы. Больше десяти лет она добивается ремонта крыши дома, в котором живет. Марина Николаевна исправно платит налоги, в том числе и фонд капитального ремонта. Супруги Гущины ухаживают за жильем, в доме уютно и сделан собственный ремонт. Но какой в нем смысл, если его уничтожает постоянно бегущая с чердака вода.

- Вот по этой вот бежало. Я уже дорожки послала, чтобы не упасть, ноги не сломать.

Упасть в лужу в собственном доме не самое страшно, что может случиться. Вода регулярно заливает розетки и электропроводку. Женщина боится, что не далеко и до замыкания.

В селе Ильинском Слободского района больше десяти лет не могут отремонтировать крышу МАРИНА ГУЩИНА:
«Начала течь крыша с 2007 года. Я обращалась в ЖКХ, писала письмо, в Администрацию в 7ом году. И потом пошла я в суд. Суд обязал, что крышу нам капитально сделать. Сделать, чтобы не было протечки. Крышу сделали. Ну как, по бумагам крыша была сделана и с 11го года снова начались проблемы».

Только теперь проблемы оказалось не решить. Предыдущий ремонт был засчитан, как капитальный, а значит, следующего жильцам дома ждать придется до 2030 года. В управляющей компании руководство все время менялось, и добиться хоть какого-то ответа когда, наконец, крышу починят — Марина тоже не смогла. По словам нынешнего начальника участка в прошлом году, ремонт не позволила сделать погода.

ЛВ селе Ильинском Слободского района больше десяти лет не могут отремонтировать крышу ЕВ ВЕСНИН, НАЧАЛЬНИК ИЛЬИНСКОГО УЧАСТКА МП ЖКХ ВАХРУШИ:
«Я в 2017ом году вам говорил, что надо делать, погода нам не позволила начать работы — вот у вас всегда все так, отговорки.
- Так ведь там, извините, материалы, которые требуют определенных погодных условий, а ведь не просто на воду налить мостики.
- Я с восьмого года все это слушаю.
- Не знаю, я за восьмой год не отвечаю».

За восьмой год начальник участка ЖКХ, действительно, не в ответе. Зато Администрация за эти годы не менялась. Крыша дома течет так давно, что результаты видны даже в подъезде. Стены, ржавые трубы. Дом, постройки 82 года в скором времени может стать похожим на столетний барак. Но, по словам главы поселения, ремонт кровли происходит регулярно.

В селе Ильинском Слободского района больше десяти лет не могут отремонтировать крышу ТАТЬЯНА ЯКИМОВА, ГЛАВА ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Значит, ремонтировали в 15ом году, частично, в 16ом, в 17ом частично. Это я точно знаю по нарядам. И уже в этом году, в 18ом году. 18 апреля, если мне память не изменяет».

Память, в данном случае, никому не изменяет. У администрации есть наряды о ремонте, у Татьяны Гущиной есть текущая по стенам и электропроводке вода. В прочем, ситуация, по словам районного руководства не единичная. Постепенно решаются вопросы ремонта кровель, но у собственников жилья есть альтернатива — ремонт в счет будущих платежей. И такая практика в слободском районе уже есть.

В селе Ильинском Слободского района больше десяти лет не могут отремонтировать крышу АНАТОЛИЙ РОДИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ:
«Собрали собственников и собрали средства. Провели ремонт капитальный. Послали документы в фонд капитального ремонта, и сейчас им … те средства, которые они внесли на ремонт в счет платы в фонд капитального ремонта. Ну после осмотра, данная ситуация понятна. Я тоже посмотрел. Конечно, это плохо, все замыкает и все надо смотреть. Поэтому возьмем на контроль и будем принимать меры».

Однако, фокус с оплатой ремонта в рассрочку жители дома уже хотели использовать, но не получилось. Денег взаймы они просили не у фонда, а у управляющей компании.

ЛЕВ ВЕСНИН, НАЧАЛЬНИК ИЛЬИНСКОГО УЧАСТКА МП ЖКХ ВАХРУШИ:
«По вопросу проведения ремонта мягкой кровли. Выбрали вариант покрытия юнифлексом в два слоя. Но так как на счету дома недостаточно средств, собственники квартир единогласно решили попросить управляющую компанию о проведении ремонта в рассрочку. В счет будущих платежей. И им в этом вопросе было отказано».

С того момента лицевой счет дома увеличился и теперь управляющая компания обещает сделать долгожданный ремонт, как только устоится хорошая погода. А мы продолжим следить за ситуацией.


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